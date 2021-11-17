Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, проросійські бойовики обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. В результаті обстрілу пошкоджено сім будинків, два з яких - зруйновано. Жертв серед населення немає.
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
Вранці, о 6:45, надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань.
Наразі правоохоронці обстежують селище, документують наслідки обстрілу та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям. Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження семи будинків. Обстеження триває. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо, це вже другий удар бойовиків по селу за останній тиждень. У неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків. Поліція відкрила провадження.