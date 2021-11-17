Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, проросійські бойовики обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. В результаті обстрілу пошкоджено сім будинків, два з яких - зруйновано. Жертв серед населення немає.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Вранці, о 6:45, надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

Наразі правоохоронці обстежують селище, документують наслідки обстрілу та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям. Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження семи будинків. Обстеження триває. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки.

Фото: facebook.com/don.gunp

Фото: facebook.com/don.gunp

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Фото: facebook.com/don.gunp

Нагадаємо, це вже другий удар бойовиків по селу за останній тиждень. У неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків. Поліція відкрила провадження.