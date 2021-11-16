Кабмін присвоїв "Експоцентру України" статус пам'ятки національного значення

Категорію національного значення та охоронні номери було присвоєно також будинкам та спорудам "Вхід головний" та "Павільйон основний".

Кабінет Міністрів України змінив категорію пам'ятки місцевого значення "Комплекс Національного виставкового центру "Експоцентр України" по просп. Глушкова, 1 у Києві на категорію національного значення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зазначається, що категорію національного значення та охоронні номери було присвоєно також будинкам та спорудам "Вхід головний" та "Павільйон основний".

За даними на сайті "Експоцентру", його територія складає 286 га, налічує 180 будівель та споруд, 19 з яких мають статус історико-культурних пам'яток України.