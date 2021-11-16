У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ оголосила підозру львівському антивакцинатору Стахіву

Заблоковано діяльність мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні.

СБУ оголосила підозру львівському антивакцинатору Стахіву
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила про підозру відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що спецслужба заблокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні. Зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу, а координували їхні дії, ймовірно, - російські куратори.

"У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено. Лідеру так званих «антивакцинаторів» та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

У розпорядженні СБУ є докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною "міліцією" та "економікою".

Під час обшуків було вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ. Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua/

Фото: ssu.gov.ua/

Нагадаємо, 3 листопада антивакцинатори влаштували великий мітинг в центрі Києва, протестуючи проти "примусової" вакцинації від COVID-19. 35-річний Остап Стахів був організатором цієї акції протесту. На наступний тиждень він разом зі своїми прихильниками планують новий мітинг.

Минулого тижня група депутатів Верховної Ради на чолі з Романом Лозинським спрямували до СБУ та МВС звернення з вимогою розпочати кримінальну справу проти Стахіва. Вони попросили розпочати досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 (диверсія) і 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам) Кримінального кодексу та перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів, пов'язаний зі Стахівим.

До СБУ також звертався депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис, який вважає, що Стахів може працювати на Росію.

Сьогодні, 16 листопада, до Стахіва прийшли з обшуком.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також