Заблоковано діяльність мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні.

Служба безпеки України повідомила про підозру відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що спецслужба заблокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні. Зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу, а координували їхні дії, ймовірно, - російські куратори.

"У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено. Лідеру так званих «антивакцинаторів» та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

У розпорядженні СБУ є докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною "міліцією" та "економікою".

Під час обшуків було вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ. Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua/

Фото: ssu.gov.ua/

Нагадаємо, 3 листопада антивакцинатори влаштували великий мітинг в центрі Києва, протестуючи проти "примусової" вакцинації від COVID-19. 35-річний Остап Стахів був організатором цієї акції протесту. На наступний тиждень він разом зі своїми прихильниками планують новий мітинг.

Минулого тижня група депутатів Верховної Ради на чолі з Романом Лозинським спрямували до СБУ та МВС звернення з вимогою розпочати кримінальну справу проти Стахіва. Вони попросили розпочати досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 (диверсія) і 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам) Кримінального кодексу та перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів, пов'язаний зі Стахівим.

До СБУ також звертався депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис, який вважає, що Стахів може працювати на Росію.

Сьогодні, 16 листопада, до Стахіва прийшли з обшуком.