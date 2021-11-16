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Окупанти зменшили інтенсивність обстрілів на Донбасі

Протягом минулої доби російські найманці не застосовували забороненого "Мінськом" озброєння.

Окупанти зменшили інтенсивність обстрілів на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж минулої доби, 15 листопада, в районі операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Забороненого Мінськими угодами озброєння російські найманці не застосовували. Втрат у лавах української армії не було, інформує пресцентр ООС.

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів. У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У штабі ООС повідомляють, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 16 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

У неділю, 14 листопада російські найманці 19 разів відкривали вогонь на Донбасі. Тричі ворог обстрілював позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій зазнав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Повідомляли, що стан пораненого - важкий.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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