Ціна помилок у будівництві - 8 історій з усього світу

Коли стається катастрофа чи стихійне лихо, або інший катаклізм, десь далеко, у Африці, Азії, - підсвідомо ми не асоціюємо цього з собою, максимум сумний лайк поставимо. Ну подумаєш - у них там чиновники корумповані, ніхто нічого не контролює, жадібні забудовники кожну копійку економлять. Проте цілком можливо що така практика дійде й до нас, причому масово. Падіння флагштока у Херсоні буде просто дитячою забавкою. Для цього треба всього лиш впровадити законопроект 5655. Через 3-5 років так само про нас писатимуть невеселі новини. А поки що подивимось на світовий досвід фатальних помилок у будівництві.

Фото: надане Кирилом Чуйком

Нігерія

Країна, у якій будівництво часто ведеться незаконно та без належного нагляду. Аварії стаються через тотальну корупцію, використання підрядниками неякісних будматеріалів, підкупу інспекторів нагляду за будівництвом, відсутність дозволів.

1 листопада 2021 року - обвал 21-поверхового будинку в Лагосі. Розкішні апартаменти для заможних людей, але традиційно неякісні будівельні матеріали та недотримання будівельних норм. Рятувальна техніка не могла швидко доїхати через величезні затори.

8 березня 2016 року - обвал 5-поверхового будинку в Лагосі. Внаслідок сильного вітру та бурі обвалився незавершений будинок. Перед цим будівництво зупинило місцеве Агентство по контролю за будівництвом, тобто забудовник продовжував роботи всупереч забороні. Не менше 34 загиблих.

11 грудня 2016 року - обвал даху новозбудованого храму, будівельники поспішали до церемонії висвячення священика (щось мені це нагадує). 160 загиблих.

13 березня 2019 року у Лагосі обвалився триповерховий будинок, у якому нелегально працювала школа.

Фото: надане Кирилом Чуйком

Кенія

У Кенії надвисокий попит на житло, і цим користаються недобросовісні забудовники, не зважаючи на норми та правила.

6 грудня 2019 року - падіння 6-поверхового будинку у Найробі. Внаслідок безконтрольної забудови, недотримання технологічних стандартів та довготривалих дощів та підтоплень впав будинок у перенаселеному районі.

У 2015 році, після восьми обвалів президент Ухуру Кеніата доручив провести аудит всіх будівель країни на відповідність будівельним вимогам. Висновок Національного управління будівництва - 58% будинків непридатні для проживання.

Фото: надане Кирилом Чуйком

Єгипет

Знаменитий містом Каїр, де є район що називається “Місто сміттярів” - трущоби де діють свої закони та не дуже діють закони країни, про які знятий документальний фільм. Хоча й інші, більш цивілізовані, райони міста теж потерпають від незаконного будівництва, корупції та недотримання вимог. Тільки в Каїрі приблизно 40% житлових будівель не зареєстровані.

27 березня 2021 року - обвал 10-поверхового житлового будинку у Каїрі. Власник будинку самовільно надбудував 2 поверхи. Люди вчасно помітили тріщини що йдуть по стінах та встигли евакуюватись.

Бангладеш

Стандартний набір - будівництво без нагляду, неякісні матеріали, порушення техніки безпеки, корупція. Обвали та аварії стаються постійно.

24 квітня 2013 року - Обвал 8-поверхової будівлі Rana Plaza у передмісті Дакки. У будівлі працювала швейна фабрика, банк і магазини. Тріщини з’явились за кілька днів перед аварією, будівлю закрили, але потім люди знову вийшли до праці, і стався обвал. Причина аварії - встановлення електричних генераторів з порушенням правил, що своєю вібрацією, спільно з роботою інших машин спричинили обвал.

Фото: надане Кирилом Чуйком

Індія

Надмірне регулювання, непрозора бюрократія, монополія державних установ, відсутність прозорих законів та процесів.

4 квітня 2013 року - Обвал 7-поверхового будинку у місті Тхане. Нелегальна забудова, будинок спорудили за півтора місяці, тобто про якесь дотримання технології та правил мова не йде. Будинок не був зданий в експлуатацію, проте там вже проживало 35 сімей.

Як бачимо, країни не надто розвинені та демократичні. Це тут я ще не згадав одного нашого сусіда, схожого на ведмедя з ядерною зброєю, але я шаную ваш та свій час - просто повірте, там постійно щось як не впаде то згорить. Але ми дивимось на західний світ та сповідуємо його цінності. Але не тільки країни що розвиваються страждають від аварій:

Фото: надане Кирилом Чуйком

Південна Корея

29 червня 1995 - обвал торгового центру Семпун в Сеулі. На колишньому звалищі девелопери запланували 4-поверховий житловий будинок, але в процесі вирішили будувати ТРЦ, тому внесли зміни у конструктивну схему, забравши звідти необхідні колони, та додавши ескалатори та інше обладнання. Також вирішили самовільно добудувати ще п’ятий поверх. Після того як генпідрядник відмовився працювати по такому проекту, девелопер звільнив його, і будував власними силами. Для максимізації площ зменшили січення колон та відстані між ними.

Фото: надане Кирилом Чуйком

США

24 червня 2021 року - обвал 12-поверхового житлового будинку у Серфсайді, Маямі. За три роки до аварії будівельні експерти виявили пошкодження, та порадили усунути тріщини у колонах та стінах підземної стоянки. Мешканці скаржились на тріщини в бетоні та вологу. Після аварії місцева влада почала перевірку всіх будівель старше 40 років, та закликала розробити нові стандарти сертифікації будівель.

Фото: надане Кирилом Чуйком

Італія

11 листопада 1999 року - обвал 6-поверхового житлового будинку у Фоджі. В середині 60-х років Італія переживає будівельний бум, будують та проектують всі - без досвіду та розуміння справи, наймають некваліфікованих робітників, використовують неякісні матеріали. Нормативна база також недосконала. В результаті - за 19 секунд будинок склався. Висновок експертної комісії - крім багатьох інших дефектів, відсутність закладеного у проекті ряду колон на підземному паркінгу. Також не зробили заходів щодо гідроізоляції та стабілізації грунту, так як дім стояв на підтоплюваній території. Мешканці неодноразово звертались до мерії міста, але комісія обстежила будинок і відхилень не знайшла.

Після аварії по всій країні провели значні зміни у будівельній галузі. Після масових технічних обстежень зносили будинки, а нормативно-технічну базу суттєво переглянули та корегували у сторону безпеки та надійності.

Здавалось би, а до чого тут ми, у нас ніби й нема такого нічого? Так, через рік-два щось станеться, пошумить кілька днів та й забудеться. Але ж не так все просто. Монобільшість “Слуги народу” зараз готує нам під виглядом “діджиталізації” законопроект 5655, що легалізує хаос у будівництві. Якщо коротко описати - можна будувати що хочеш, а потім крайнього не знайдеш.

Нам пропонують такі нововведення:

- забудовник наймає спеціалістів які перевірятимуть його ж порушення, але ймовірніше вони просто закриють очі;

- забудовник може будувати не по проекту, змінювати проект та архітекторів як йому захочеться, наймаючи зговірливих проектантів, та розмиваючи відповідальність між безліччю виконавців;

- Мінрегіон концентрує у своїх руках все більше повноважень щодо контролю над проектуванням та будівництвом, стає монополістом на цьому ринку, що спричиняє значні корупційні ризики;

- створюється “Містобудівна палата” - орган з випадково набраних людей, які приймають важливі рішення у сфері будівництва та архітектурної діяльності, деколи не маючи фахової експертизи, та не несуть потім за це відповідальності;

- зменшується вплив місцевого самоврядування на будівельні процеси, міста не зможуть впливати на те що будується у них, що йде всупереч ідеям децентралізації;

- знищується інститут авторства архітекторів, що спричинить появу безіменної та безликої архітектури;

- знижується роль саморегулівних організацій, створених для фахового контролю та формування правил архітектурної діяльності, і це вже почалось.

Втілення цього законопроекту перетворить міста у фавели, це буде незручне та небезпечне середовище. Законопроект створює систему колективної безвідповідальності - коли нічого не працює, але ніхто у цьому не винен. Законопроект подається розробниками як “безальтернативний” та видається за остаточне рішення усіх проблем, підміняючи поняття. Ініціатори законопроекту працюють над ним потайки, не допускають зацікавлених осіб до обговорень, уникають критики та публічного обговорення, та що там казати - деколи цілі замовні статті пишуть. Крім архітектурної спільноти законопроект жорстко та конструктивно розкритикували:

- Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад

- Національне агентство з питань запобігання корупції

- Міністерство культури та інформаційної політики України

- Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України

- ГО Разом проти корупції

Ми хочемо збудувати розвинене громадянське суспільство, сильні та дієві інституції, високий рівень суспільної довіри. Законопроєкт 5655 не вирішує цих запитів, але створює інші проблеми, що прямо впливатимуть на нас, адже ми живемо у містах та користуємось ними. Законопроєкт настільки недосконалий, що правками його не виправиш. Вже роками стоїть питання розробки Містобудівного Кодексу, який структуруватиме та регламентуватиме розвиток міст та територій.

Якщо діджиталізовувати хаос, то вийде діджиталізований хаос. Якщо лібералізувати безвідповідальність – отримаємо анархію та свавілля. Спочатку відпрацьовуються відповідні процедури, створюються робочі та надійні інституції, і тільки тоді можна автоматизувати процеси та почати довіряти різним органам контролю та нагляду.

Останні кілька місяців архітектурна спільнота бореться проти прийняття законопроекту 5655. Ми провели чимало акцій та подій, де архітектори гучно говорили про ризики законопроекту 5655. Цей законопроект стосується кожного. Ми, як суспільство, мусимо реагувати зараз, щоб запобігти трагедіям через кілька років.

Відтак 16 листопада 2021 року архітектори виходять на вулиці, аби гучно заявити про необхідність проведення справжньої містобудівної реформи, у рамках акції “За справжню містобудівну реформу”. Акції пройдуть у таких містах: Луцьк, Дніпро, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київська область, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці.