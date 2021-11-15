Відомі письменники, журналісти, актори та музиканти зачитали свої листи полоненим та ув’язненим РФ українцям.

Фото: Макс Требухов

У понеділок, 15 листопада, на Софійській площі у Києві відбулася щорічна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів у Росії та Криму, а також полонених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Організаторами акції є Український ПЕН та Центр громадянських свобод.

Цього року у межах глобальної кампанії #PrisonersVoice відомі письменники, журналісти, актори та музиканти написали листи заручникам Кремля та зачитали їх на акції на Софійській площі. Надалі листи зі словами підтримки передадуть політв'язням, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Зокрема, участь в акції беруть письменник, президент Українського ПЕН Андрій Курков, актриса та телеведуча Наталія Сумська, актриса Римма Зюбіна, співачка Христина Соловій, журналістка Ірина Славінська, письменниця та кінорежисерка Ірина Цілик, журналіст, колишній політв'язень Микола Семена.

За задумом організаторів, символічна інсталяція з порожніх стільців з іменами політв'язнів на площі стане нагадуванням про тих, хто позбавлений волі на окупованих територіях України через їх переконання чи професійну діяльність.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

За інформацією Центру громадянських свобод, станом на 15 листопада щонайменше 300 українців перебувають у полоні в ОРДЛО. У в'язницях Росії та Криму з політичних мотивів утримують близько 130 громадян України, з них майже 90 кримських татар.

Серед ув'язнених кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелялов та журналіст Владислав Єсипенко.

Нагадаємо, в жовтні в Києві провели акції на підтримку полонених та зниклих безвісти "Нагадай про кожного" та "Свободу політв’язням Кремля".