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У Києві, Львові та Рівному викрили мережі COVID-аферистів

Ділки виготовляли підроблені сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести.

У Києві, Львові та Рівному викрили мережі COVID-аферистів
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила в Києві, на Львівщині та Рівненщині мережі з виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Києві понад пів року діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів. Встановлено, що мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив також власників туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, що вносили недостовірні відомості до медичних баз даних, та громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав. "Клієнтська база" налічувала 6 тисяч осіб.

Свої "замовлення" зловмисники виконували для мешканців практично всіх регіонів, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій, громадян РФ та інших держав.

Більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких складала в середньому 700-800 гривень. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 гривень, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники "заробили" майже 10 мільйонів гривень.

Наразі іноземця, організатора схеми, затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу. Також готуються підозри його спільникам.

Під час слідчих дій вилучено: дублікати печаток медичних установ та бланки, що використовувались для виготовлення підроблених документів, у т.ч. й зразка іноземних держав; підготовлені до відправлення фейкові документи; комп’ютери та носії інформації, що містять листування із «замовниками»; чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу".

Фото: ssu.gov.ua

На Львівщині СБУ також викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію. Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли документи протягом 4 місяців. Вони залучили до оборудки медпрацівників, які вносили персональні дані в електронну систему "eHealth". Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього - 1800-2000 гривень. Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу.

На Рівненщині COVID-махінації організували двоє мешканців міста Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України. "Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам поштою.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Дніпрі накрили підпільну друкарню, яка штампувала COVID-сертифікати.

В Україні з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила, що каратимуть і тих, хто їх продає, і тих, хто купує. Щодо перевезень, відповідальність за поїздки без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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