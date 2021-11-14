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Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо

Вдова додала, що її син ніколи не вживав наркотиків.

Олена Павлова – вдова загиблого у серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, записала перше звернення з моменту смерті чоловіка.

Жінка натякнула, що не вірить в офіційну версію його самогубства. Вона також підкреслила, що ні вона, ні її син не мають наміру закінчувати своє життя суїцидом.

“У нашій родині за останні три місяці – три смерті. Усі – молоді чоловіки від 44 до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь, не збираємося накладати на себе руки. У нас новий газовий котел, нова електропроводка будинку, в машині справні гальма, і їздимо ми теж дуже акуратно”, – заявила Олена Павлова.

Вдова додала, що її син ніколи не вживав наркотиків і не був на обліку в наркодиспансері.

“Ще раз повторюю – життя самогубством ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, ні родичі закінчувати не маємо наміру”, – наголосила жінка.

Місцеві ЗМІ цю заяву пов’язують з тим, що “деякі медіа вкинули інформацію про те, що нібито син Павлових Юрій перебуває на обліку в наркодиспансері”.

“Навіщо зроблено цей вкид і чи не готується ще одне інсценування “випадкової” загибелі в сім'ї Павлових – сказати складно, але це зроблено через ті самі медіа, які розганяли змонтоване відео після смерті Костянтина Павлова та явну дезінформацію після смерті Андрія Павлова”, – йдеться на сайті ТРК “Рудана”.

Нагадаємо, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку. Спочатку поліція розглядала три версії загибелі: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули і повідомили, що розглядаються версії самогубства або доведення до нього.

18 жовтня у власній квартирі знайшли мертвим Андрія Павлова. Він був молодшим братом Костянтина Павлова. Судово-медична експертиза засвідчила, що він помер унаслідок отруєння алкоголем.

10 листопада стало відомо, що у Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова – двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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