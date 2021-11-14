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За добу окупанти 7 разів порушили тишу, поранено водія-санітара

Сьогодні ворог вів вогонь у напрямку Невельського.

За добу окупанти 7 разів порушили тишу, поранено водія-санітара
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Протягом суботи 13 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на ранок неділі, 14 листопада, ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм у напрямку Невельського.

Внаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 13 листопада внаслідок обстрілу бойовиків український військовий отримав осколкове поранення.

12 листопада внаслідок підриву на невідомому пристрої загинули двоє військових. Цього ж дня один боєць дістав вогнепальне поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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