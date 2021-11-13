У Херсонській області правоохоронці перекрили міжрегіональний канал збуту марихуани та затримали п'ятеро осіб.

Про це повідомили у Національній поліції.

Організували наркобізнес двоє братів, які вирощували рослини конопель, переробляли їх та готове наркозілля збували оптовими партіями в інші регіони України та на території Нової Каховки.

Для цього винайняли гараж, де учасники групи переробляли рослини конопель в марихуану, розфасовували “товар” та пакували його у зіп-пакети, які в подальшому передавали для збуту.

До своєї злочинної діяльності вони залучили ще одинадцять осіб віком від 18 до 33 років, які займались дрібним збутом марихуани місцевим жителям.

"Групу наpкозбувачів затримали оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно з детективами слідчого управління обласного главку поліції, за силової підтримки роти поліції особливого призначення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, провели приблизно 30 обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили велику кількість марихуани, екстракт канабісу, зброю, набої, "чорнові" записи обліку замовлень, автомобілі, гроші, отримані злочинним шляхом.

Двоє організаторів та ще троє учасників групи затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Злочин кваліфікували за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині виявили рекордний посів конопель на понад 300 млн гривень. Гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів було засіяно гектар на території зруйнованої птахофабрики.