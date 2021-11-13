Фото: Олександр Рудоманов
У Відні у п’ятницю, 12 листопада відкрився Різдвяний ярмарок на Ратушній площі – Ратгаусплац.
Про це повідомив кореспондент Lb.ua.
Фото: Олександр Рудоманов
Ярмарок працює до 22:00, у відвідувачів перевіряють документи.
Фото: Олександр Рудоманов
На ринку, зокрема, продають смаколики – від пряників і до глінвейну, а також святкові прикраси.
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов