У Києві представлять українсько-німецьку "Волинську Історію"

Театр Громадян (Київ) та Agency for Safe Space (Гамбург) за підтримки Goethe-Institut в Україні створили спільний театральний та кінопроєкт, покликаний висвітлити події, які відбулися на Волині у 1943-44 роках.

Театральну інсталяцію "Волинська Історія" буде представлено в Києві, а також на міжнародній онлайн-платформі Theatre 4 National Affairs.

"У подій, які відбулися на Волині у 1943-44 роках, є дві назви: для України це - "Волинська трагедія", а для Польщі - "Волинська різанина". За цими запитами у Гуглі можна знайти дві протилежні версії історії. Досі ця біла пляма ХХ століття залишається недослідженою, і, час від часу, про неї конструюють нову зручну "правду", - зазначають ініціатори проєкту.

На їхню думку, "Волинська Історія" - це проєкт про пошуки свого коріння, особисті та колективні травми, складну ідентичність та (не)можливість прощення.

Команда проєкту "Волинська Історія" спробувала розібратися, як політична риторика крізь століття продовжує виправдовувати насилля. Вона детально дослідила українські, польські, німецькі та радянські документи різних років, щоб виявити особливості мови та аргументи, якими виправдовуються війни, репресії та інші насильницькі акти.

Режисер проєкту Георг Жено виступив із власним розслідуванням. Його на західну Україну привела сімейна історія: дідусь, який все життя приховував своє минуле, виявився родом з Волині.

"Дідусева «згенерована» біографія дивним чином пов'язана зі згенерованою історією, що сталася тут майже 80 років тому. Німець у пошуку та в заочному діалозі зі своїм дідусем потрапляє на таємничу Волинь одночасно і як гоголівський Ревізор, і як лінчевський агент Купер. Він веде детективне розслідування: зустрічає у незвичайних обставинах людей і розмовляє з тими, хто причетний до створення « реміксів історії»", - йдеться в анонсі проєкту.

Прем'єра театральної інсталяції "Волинська Історія" відбудеться 3 грудня 2021 року о 20:00 в перформативному просторі PostPlayLab (Київ, вул. Костянтинівська, 73-Б). Прем’єра театрального фільму проєкту запланована на 11 грудня на міжнародній онлайн-платформі Theatre 4 National Affairs.