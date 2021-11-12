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Найкращі музеї світу втратили 78% відвідувачів через пандемію

Лувр залишився найпопулярнішим: у 2020-му його відвідали 2,7 млн людей.

Найкращі музеї світу втратили 78% відвідувачів через пандемію
Фото: alizila

У 2020 році провідні музеї світу втратили 78% відвідувачів. За даними Word Economic Forum, протягом 2020 року двадцять найпопулярніших музеїв зібрали лише 22,4 млн відвідувачів. Різке падіння популярності музеїв пояснюється карантинними обмеженнями через пандемію Сovid-19.

Лідером серед музеїв залишається Лувр: незважаючи на обмеження перетину кордонів і комендантську годину, за 2020 рік його встигли відвідати 2,7 млн людей. На другому місці за популярністю опинився Національний музей Китаю в Пекіні (1,6 млн), на третьому — британська галерея Тейт Модерн (1,43 млн).

Найбільший музей світу — Музей Ватикану — посів лише четверте місце за відвідуваністю (1,3 млн). Серед країн лідером виявилась Британія: з топ-10 музеїв чотири розташовані в Лондоні (крім Тейт Модерн, це Британський музей, Національна галерея та Природничий музей). Утім, за оцінкою британських фахівців, відновити допандемічний рівень популярності заклади зможуть не раніше ніж за 5 років. 

Адаптуючись до карантинних вимог, заклади активно розвивають онлайн-програми. Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку не увійшов до двадцятки лідерів, але вийшов на перше місце за кількістю фоловерів у соцмережах.

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