PÖFF: якими будуть “Темні ночі” цього року

Фото: прес-служба PÖFF

12 листопада в естонській столиці стартує найбільший в північній Європі міжнародний кінофестиваль “Темні ночі” (естонською — PÖFF). Триватиме він до 28 листопада. На ньому анонсували показ 179 повнометражних і 244 короткометражних фільмів з 74 країн, серед яких буде 34 світових, 32 міжнародних і 11 європейських прем'єр.

PÖFF сьогодні — це чотири конкурсні і різноманітні позаконкурсні програми, а також повноцінні субфестивалі PÖFF Shorts і Just Film та професійна секція фестивалю Industry @ Tallinn & Baltic Event. Фестивальні покази за традицією, крім Таллінна, пройдуть також у Тарту, Нарві, Йихві та Кохтла-Ярве.

Кіно в умовах пандемії

- Зараз ми нагадуємо “Титанік”, який намагається уникнути зіткнення з айсбергом, - так на пресконцеренції 4 листопада сказала директорка PÖFF Тііна Локк, посилаючись на складну ситуацію з поширенням ковід-19.

Попри пандемію кінофестиваль у Таллінні не скасовували і не переносили ані минулого року, ані зараз. І якщо у 2020 році тут скоротили кількість оффлайн-показів на користь потужної фестивальної онлайн-платформи, то тепер тут вирішили максимально проводити заходи у звичному форматі.

Заради цього естонський уряд навіть пішов на деякі поступки. Він пом’якшив деякі карантинні обмеження для PÖFF. Зокрема, а разі раннього закриття кінозалів сеанси фестивалю можуть тривати до 23:00.

Для забезпечення епідеміологічної безпеки тут підготовили детальний регламент, що стосується не лише співробітників і волонтерів фестивалю, а й приблизно тисячі іноземних гостей, які приїдуть на PÖFF та Industry @ Tallinn & Baltic Event.

- Наша територія дуже гарно захищена, - запевнила Тііна Локк.

Фото: прес-служба PÖFF Тііна Локк

Наші в Таллінні

У цьому році українських фільмів на “Темних ночах” буде мало. Єдина наша стрічка, що буде представлена в конкурсній програмі New Talents: Live Action на PÖFF Shorts – “Оператор Вікторія” Анни Соболевської. Цей субфестиваль короткометражних фільмів відбудеться з 16 по 24 листопада.

Поза конкурсом на кінофестивалі покажуть “Відблиск” Валентина Васяновича і неігровий фільм “107 матерів” (інший варіант назви — “Цензорка”) словацького режисера Петера Керекеса про жіночу в’язницю в Одесі.

Все про конкурсні покази

- Коли 25 років тому ми тільки заснували фестиваль, у нас не було навіть кінотеатрів, щоб показувати фільми. Сьогодні ж участь найкращих, найпровокаційніших і надихаючих фільмів — велика честь для нас і подарунок для естонських кіноманів, які зможуть в цьому році побачити так багато чудових світових і міжнародних прем’єр, - так прокоментувала головну конкурсну програму Тііна Локк.

Загалом до неї увійшли 19 фільмів та 3 — поза конкурсом. Серед них — нові фільми улюбленців кіноманів і кінофестивальної публіки Алекса ван Вармердама, Карлоса Саури, Дьордя Палфі, Адільхана Єржанова:

День весілля (Польща, Войчех Смажовскі)

Відірви й викинь (Росія, Кірілл Соколов)

Дорогий Томас (Німеччина, Андреас Клайнерт)

Що пішло не так? (Іспанія, Ліліана Торрес)

Список тих, хто мене любить (Туреччина, Емре Ердоґду)

Ніжність (Іспанія, Санті Амодео)

Місце під назвою “Діґнідад” (Чілі, Аргентина, Німеччина, Матіас Рохас Валенсія)

Змусь диявола сміятися (Японія, Рюїті Міно)

В тумані (Колумбія, Чехія, Норвегія, Ауґусто Сандіно)

Мукаґалі (Казахстан, Болат Калимбетов)

№10 (Нідерланди, Бельгія, Алекс ван Вармердам)

Янаґава (Китай, Чжан Лу)

Тварини (Бельгія, Франція, Набіль Бен Ядір)

Колективний імунітет (Казахстан, Адільхан Єржанов)

Пісні для лисиці (Литва, Латвія, Естонія, Крістіонас Вільджюнас)

Назавжди (Угорщина, Дьордь Палфі)

Вбивство євнуха-хана (Іран, Абед Абест)

Велика ніч (Філіппіни, Хун Роблес Лана)

Очікування (Фінляндія, Аку Лоугімієс)

Вперше в конкурсі дебютних фільмів у Таллінні візьме участь анімаційна стрічка режисера Кодзі Ямамури “Дванадцять на півночі”. Це перша повнометражна робота знаного японського аніматора.

Загалом у конкурсі дебютних повнометражних фільмів PÖFF візьмуть участь наступні фільми:

Людина і хмара (Індія, Абгінандан Банерджі)

Темне серце лісу (Бельгія, Франція, Серж Мірзабекянц)

Червоне дерево (Колумбія, Панама, Франція, Хуан Ґомес Ендара)

Сліпе кохання (Кенія, Швейцарія, Дем’єн Гаузер)

Окупація (Чехія, Міхал Ноейль)

Неспокійні уми (Латвія, Польща, Лауріс і Райтіс Абеле)

Інші канібали (Німеччина, Франческо Соссай)

Художній фільм про життя (Литва, Довіле Шарутитє)

Дванадцять на півночі (Японія, Франція, Кодзі Ямамура)

Аліса в пошуках зниклого кролика (Велика Британія, Адам Донен)

Хто спить у сріблясто-сірому (Китай, Ляо Цзигао)

Зухаль (Німеччина, Назлі Еліф Дурлу)

Інші люди (Польща, Франція, Алєксандра Тєрпінська)

Іві як Іві (Німеччина, Сара Блашкевіч)

Тензін (Канада, Майкл ЛеБлан і Джошуа Рейхманн)

Життя вдалося (Марокко, Франція, Аль Гаді Улад-Моганд)

Жінка світу (Франція, Сесіль Дюкрок)

Занурення (Чілі, Мексика, Нікола Постільоне)

Рахунок (Велика Британія, Малачі Сміт)

Радіолюбитель (Іспанія, Ікер Елорріета)

У конкурсі фільмів з країн Балтії представлені 12 стрічок. Серед них є ігрові і документальні:

Скажи мені (Марта Пульк, Естонія, Іорданія) - неігровий

Сандра отримує роботу (Кауло Круусіаук, Естонія)

Найкраще з Сальєрі (Манфред Вайноківі, Естонія) - неігровий

Щоденник Вайно Вахінґа(Райнер Сарнет, Естонія) - неігровий

ц. Q (Івар Мурд, Естонія) - неігровий

Сінефілія (Алґімантас Пуйпа, Литва)

Бігунья (Андрюс Блажявічюс, Литва, Чехія)

Покоління злих (Еміліс Вєлєвіс, Литва)

Пілігрими (Лаурінас Барейша, Литва)

Жертва (Цґіс Ольте, Латвія)

За рік до війни (Давіс Сіманіс, Латвія)

Вдома (Лайла Пакальніня, Латвія) — неігровий.

До конкурсної програми Rebels with a Cause (“Бунтарі по заслугах”) увійшли повнометражні фільми:

Безпрецедентний (Японія, Масакі Кудо)

The Shape of Things to Come (Мексика, Перу, Еквадор, Іспанія, Німеччина, В. Чека)

Зерія (Бельгія, Гаррі Клівен)

Січень (Болгарія, Люксембург, Португалія, Андрєй Паунов)

На нашому шляху (США, Софі Лейн Кьортіс)

Кадіш для Берні Медоффа (США, Алісія Розе)

Я і чудовиська (Венесуела, Ніко Манзано)

Час тіней (Німеччина, Бенжамін Мартінс)

Метелики (Польща, Пьотр Стасік)

Любов — собака з Пекла (Філіппіни, Німеччина, Хавн)

Тисяча мрій (Киргизстан, Марат Сарулу)

Розлучення моїх батьків (Бельгія, Франція, Анаїс Штрауманн-Леві, Ромі Траджман)

Сніг у темряві (Румунія, Ґабріель де Акім)

Середовище проживання (Китай, Люопінґ Чжанґ)

Фото: прес-служба PÖFF

Що поза конкурсом

Пріоритетною країною для PÖFF цього року стане Угорщина. Загалом на фестивалі покажуть 18 повнометражних угорських фільмів різних років і різних режисерів.

Відкриються “Темні ночі”-2021 новою стрічкою Ільдіко Еньєді “Історія моєї дружини”, прем’єра якої відбулась на Каннському кінофестивалі в головному конкурсі.

- В цьому році ми відзначаємо 120-річчя угорського кіно, що стало чудовим приводом для співпраці з Талліннським кінофестивалем. Ми дуже вдячні і раді цій можливості, а аудиторія PÖFF зможе насолодитися багатою кінематографічною спадщиною і вражаючими новинками сучасного угорського кіно, - прокоментував голова Національного інституту кіно Угорщини Чаба Кейл.

До угорської програми на “Темних ночах” увійшли наступні фільми:

Історія моєї дружини (2021, Ільдіко Еньєді)

Знищуючи Франка (2021, Ґабор Фабрріціус)

Еволюція (2021, Корнел Мундруцо)

Постмортем (2021, Петер Бергенді)

Про що варто жаліти (2020, Крістіна Ґросан)

Підготовка, щоб бути разом невизначену кількість часу (2020, Лілі Хорват)

Крем (2019, Нора Лакош)

Дике коріння (2021, Хайні Кіс)

Карусель (1955, Золтан Фабрі)

Хто їх розсудить? (1963, Іштван Ґааль)

Без надії (1965, Міклош Янчо)

Кохання (1970, Карой Макк)

Сіндбад (1971, Золтан Хусарик)

Дев’ять місяців (1976, Марта Месарош)

Мефісто (1981, Іштван Сабо)

Син білого коня (1981, Марцель Янкович)

Ельдорадо (1988, Ґеза Беременьї)

Моє ХХ століття (1988, Ільдіко Еньєді).

Також поза конкурсом на PÖFF анонсували покази нових фільмів Сергія Лозниці “Містер Ландсберґіс” (Литва, Нідерланди), “Розтискаючи кулаки” Кіри Коваленко (РФ), “Паралельні матері” Педро Альмодовара, “Агнець” Вальдимара Йоганссона, “Пам’ять” Апітчатпона Вірасетакула та багато інших.

Під час фестивалю відбудеться прем’єра нової електронної опери “Тарковскій. 8 фільм”, присвячений останньому, так і не знятому фільму знаменитого радянського кінорежисера. До роботи над оперою долучились музиканти та інші митці з Естонії, Австрії та Німеччини. Що в результаті вийшло — можна буде побачити і почути в Таллінні 24 листопада і в Тарту 25 листопада.