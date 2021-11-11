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На Львівщині посилять обмеження пасажирських перевезень

Нові правила діятимуть з 22 листопада.

На Львівщині посилять обмеження пасажирських перевезень
Фото: Олександр Рудоманов

Львівська обласна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про запровадження нових обмежень на перевезення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах з 22 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За даними пресслужби, пасажири на автомобільному та залізничному транспорті зможуть переміщатися всередині області лише за наявності сертифікату вакцинації, негативного ПЛР-тесту, міжнародного сертифікату про отримання першої дози вакцини (жовтий сертифікат) або другою дозою (зелений сертифікат) або підтвердження, що людина перехворіла на коронавірус.

Ці обмеження не поширюються на осіб, які не досягли 18 років, а також на перевезення у легкових автомобілях, службовому транспорті підприємств та установ у межах місць для сидіння і лише за маршрутом, про який поінформовано поліцію.

"В області спостерігаємо складну епідситуацію, яка найближчим часом не покращиться. Збільшується показник госпіталізації хворих на коронавірус, зайнято вже понад 60% ліжкомісць у лікарнях. Львівська область потребує нових карантинних обмежень у зв'язку з цими негативними показниками", - цитують у повідомленні слова керівниці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Тімко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 11 жовтня посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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