ДТП у Харкові за участі Land Cruiser: стало відомо про стан постраждалих підлітків

В обох підлітків, яких збив водій автомобіля Land Cruiser на проспекті Науки у Харкові, діагностували струс мозку та забиття м'яких тканин.

Про це повідомив заступник головлікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги ім. Мещанінова Андрій Соцький.

"Стан потерпілих середньої тяжкості, стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин", - наводить слова Соцького пресслужба харківської міськради.

Заступник головлікаря додав, що дівчині зашили рану на голові.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові водій на пішохідному переході збив двох підлітків. Унаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина. Водія, який спричинив ДТП, затримано. Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин.