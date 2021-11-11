Ритейлери та ТРЦ закликають переглянути карантинні обмеження «червоної» зони для порятунку бізнесу

Фото: Надано організаторами

10 листопада 2021 в інформагенції УНІАН відбулася пресконференція «Перші результати роботи ритейлу та ТРЦ під час карантину», на якій представники Асоціації ритейлерів України та Української ради торгових центрів повідомили про падіння відвідуваності й продажів в торговельно-розважальних центрах і магазинах у регіонах, де діють обмеження «червоної» зони, й закликали переглянути карантинні обмеження для уникнення кризової ситуації.

Попередні карантини показали, що не всі торговельні мережі змогли відновитися після жорстких обмежень. Для того, щоб зменшити негативні наслідки карантину для ритейлу та торгово-розважальних центрів і дати можливість галузі продовжити відновлення, представники Асоціації ритейлерів України та Української ради торгових центрів закликали центральну та місцеві органи влади переглянути карантинні обмеження, а саме:

– місцеву владу зобов’язати дотримуватись переліку карантинних обмежень, які передбачені Постановою КМУ №1236 та не вводити більш жорсткі обмеження;

– проаналізувати ефективність роботи відкритих пунктів вакцинації. Ті, що не користуються популярністю серед населення, перенести до торгових центрів із забезпеченням постійної наявності вакцин і лікарів;

– дозволити в «червоній» зоні відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів та інших закладів, на яких розповсюджуються обмеження, особам, що мають також документ, який підтверджує отримання однієї дози вакцини (жовтий сертифікат).

Основна проблема торгівлі – низький процент вакцинованих відвідувачів. Незважаючи на позитивну динаміку вакцинації, процент вакцинованого населення наразі замалий для повноцінної роботи торговельно-розважальних центрів, fashion-ритейлу та ресторанів, які традиційно найбільше страждають у карантин. 16 областей України віднесені до «червоної» зони, й зараз перед кожним ритейлером та торговельно-розважальним центром постало питання, як працювати в умовах обмежень і чи доцільно це. Про це на пресконференції повідомив голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

Фото: надано організаторами Андрій Жук

«Товарообіг магазинів non-food ритейлу знизився від 60 до 80% у порівнянні з періодом до введення обмежень. Вимоги до всіх відвідувачів мати негативний результат ПЛР/експрестестів або сертифікат з двома дозами вакцинації істотно зменшили купівельну активність, що незмінно призведе до чергової кризи в галузі торгівлі, в свою чергу держава недоотримає податки в бюджет», – додав він.

За словами Павла Савчука, виконавчого директора ТОВ «Арго - Торгiвельна мережа», продажі в магазинах мережі «Арго» впали на 50-70%, більше всього постраждали великі мультибрендові магазини. «Кожен локдаун виснажує компанію. В березні 2020 року були певні накопичені резерви та кредитні ресурси, заплановані під розвиток. Кожен локдаун – це збитки, і для їх компенсації компанія використовує ці резерви. Зараз йдеться вже не про уповільнення розвитку або період на відновлення, а про стабільність роботи і виживання», – зазначив Павло Савчук.

Фото: Надано організаторами Павло Савчук

Зі свого боку Асоціація ритейлерів України та Українська рада торгових центрів зробили все для створення необхідних умов для вакцинації галузі ритейлу та девелопменту і провели вакцинацію співробітників торгівлі. «Центри масової вакцинації працюють більш ніж у 100 торгово-розважальних центрах. Станом на середину листопада у ЦВН в ТРЦ провакциновано більше 1 млн осіб», – повідомив голова правління Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Фото: Надано організаторами Максим Гаврюшин

У мережі торговельних центрів «Епіцентр» із середини серпня відкрито 50 центрів масової вакцинації, здійснено понад 500 тис. щеплень. У Києві діє по два пункти вакцинації в Епіцентрах на вул. Полярній та вул. Григоренка. Два пункти також працюють у ТЦ у Краматорську. «Відкриття двох пунктів вакцинації в одному ТЦ допомагає розділити дві черги: по запису та без попереднього запису. Ми в стані забезпечити по два такі центри вакцинації в кожному Епіцентрі та звертаємося до органів влади з проханням виділити медичних працівників для їх відкриття. Таким чином темпи вакцинації будуть відбуватися значно швидше і масштабніше.

Адже пункти у ТЦ з великим трафіком відвідувачів демонструють надзвичайно високу динаміку щеплень», – зазначив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

Фото: Надано організаторами Володимир Гончаров

Постійні пункти вакцинації працюють також у ТРЦ девелопера Arricano. «Постійний пункт вакцинації працює у ТРЦ РайON у Києві. У середньому на день у таких пунктах вакцинується 500-600 осіб, у пікові дні – 900 осіб, – відзначила генеральний директор Arricano Анна Чуботіна. – Торгово-розважальні центри Arricano у Києві та регіональних містах України відвідують понад 26,5 млн осіб на рік. А це означає, що кожного місяця понад 2 млн осіб систематично через канали комунікацій ТРЦ отримують у зрозумілій формі інформацію про респіраторний етикет, соціальну дистанцію, знайомляться з правилами гігієни та необхідності імунізації».

У торгових комплексах з великим трафіком частка випадково вакцинованих людей (тобто тих, хто не планував вакцинуватися) може сягати 20-30%. «Центри вакцинації в ТЦ є більш ефективними порівняно з центрами вакцинації в інших місцях. Тут вакцинуватися зручно та комфортно. Тому ми вважаємо, що центрам вакцинації населення у ТЦ має приділятися більше уваги і виділятися державою більше ресурсів для їх роботи – як вакцин, так і медичного персоналу», – вважає голова правління Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

«ТРЦ під час карантину трансформувались у соціально-орієнтовану галузь, яка своїми справами довела, що може сприяти державі у вирішенні багатьох важливих питаннях та бути локомотивом, у тому числі в інформаційних кампаніях щодо імунізації, облаштуванні центрів вакцинації та зниженні соціальної напруги. Наприклад, у запорізькому ТРК City Mall упродовж липня-листопада провакцинувалось понад 50 тис. громадян. А це 10% від усіх вакцинованих у Запорізькій області. Тобто ТРЦ продемонстрували ефективну модель менеджменту процесу вакцинації, в комфортних умовах для медичної бригади та людей», – додала Анна Чуботіна.

Фото: Надано організаторами Анна Чуботіна

Зараз галузь ритейлу та девелопменту зазнає збитків, тоді як у роботі ТРЦ, магазинів, кінотеатрів, ресторанів задіяно близько 800 тис. населення (дані Державної служби статистики станом на вересень 2021 року). За оцінкою Асоціації ритейлерів України та Української ради торгових центрів, наразі співробітники торгівлі вакциновані приблизно на 80%. «ТРЦ та магазини можна назвати найбезпечнішими місцями для відвідування в карантин», – стверджує Наталія Петрівська, керівник GR-напрямку Асоціації ритейлерів України. У той же час, коли ритейл і ТРЦ докладають максимум зусиль для вакцинації населення, вони найбільш обмежуються й перевіряються. «В окремих містах органами місцевої влади вводяться додаткові карантинні обмеження, які не передбачені Постановою КМУ № 1236 та є більш жорсткими, ніж ті, які встановлені для «червоної» зони. Прийняття таких рішень на місцевому рівні не дає можливості бізнесу завчасно підготуватись до належної роботи та своєчасно відслідкувати всі рішення, які приймаються комісіями ТЕБ та НС на рівні територіальних громад, а також такий підхід суперечить нормам, встановленим постановою Кабінету Міністрів України», – додала Наталія Петрівська.