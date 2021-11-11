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Україна розглядає можливість позову проти інтернет-реєстратора RIPE NCC

Організація, яка виділяє IP-адреси в Європі, взаємодіє з провайдерами на окупованих територіях.

Україна розглядає можливість позову проти інтернет-реєстратора RIPE NCC
Фото: ripe.net

Україна розглядає можливість судового позову проти інтернет-реєстратора RIPE NCC.

Про це повідомляється в розпорядженні Кабінету міністрів №1416 від 10 листопада.

Воно дозволяє Міністерству юстиції за спрощеною процедурою замовити юридичний висновок про наявність правових підстав і доцільності звернення з позовом до компанії RIPE NCC та можливих наслідків і ризиків такого звернення для держави (у розрізі відмови від юрисдикційного імунітету, можливих зустрічних позовів, покладення на Україну судових витрат іншої сторони тощо).

У розпорядженні сказано, що це робиться "з метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах, захисту інформаційної безпеки держави та недопущення негативного прецеденту з легалізації агресивної політики Російської Федерації відносно України".

У пояснювальній записці до розпорядження Кабінету міністрів уточнюється, що RIPE NCC взаємодіє з провайдерами на тимчасово окупованій території України.

RIPE NCC - це некомерційна організація зі штаб-квартирою в Амстердамі, якій делеговано право виділяти IP-адреси інтернет-провайдерам в регіоні Європи і Ближнього Сходу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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