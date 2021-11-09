Родичі загиблих пасажирів МН17 вимагають назвати роль Росії у катастрофі

У Нідерландах продовжилося судове засідання у справі про катастрофу рейсу МН17 над Донбасом. 8 листопада на суді у Гаазі виступили родичі загиблих. Вони сподіваються, що суд у вироку вкаже, якою була роль Росії у трагедії і хто ще, крім чотирьох обвинувачених, може бути причетний до збиття літака.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Член правління фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг, який втратив у трагедії брата, невістку та племінника, закликав суддів звернути особливу увагу на роль Росії у конфлікті в Україні.

"Ми хочемо знати, що сталося, чому це сталося і хто несе відповідальність: від людини, яка натиснула на пускову кнопку, до найвищої офіційної особи – можливо, в Кремлі", – сказав Плуг.

Він також зазначив, що дуже важливо окреслити роль Росії у трагедії, щоб запобігти таким катастрофам у майбутньому. Так, на його думку, знищення українського літака в Ірані є наслідуванням такої поведінки.

“Роль Росії важливо відобразити для того, щоб міжнародне співтовариство могло запобігти цьому в майбутньому. Минулого року ми бачили в Ірані, як подібне може повторитися. Поведінку Росії можна назвати одним словом - огидна. Росія бреше, не співпрацює, звинувачує Україну”, - наголосив Плуг.

Загалом у суді виступили 8 родичів загиблих.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.