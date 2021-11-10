Державіаслужба підтримала дерегуляцію ставок аеропортових зборів

Державна авіаційна служба виступає за дерегулювання ставок аеропортових зборів. Про це на засіданні авіаційного комітету Федерації роботодавців транспорту України сказав перший заступник голови Державіаслужби Сергій Коршук.

"У нас є у додатку № 1 регламент ЄС, який чітко говорить, що, наприклад, для європейських аеропортів, у яких менш ніж 5 млн пасажирів на рік, ставки зборів не фіксуються державою, а встановлюються аеродромом самостійно. Я думаю, що це як раз у розрізі цих питань один із найперших документів, які, на мою думку, необхідно було б прийняти в Україні", - сказав він.

Своєю чергою головний фахівець із євроінтеграції Міністерства інфраструктури Ганна Мазур зазначила, що міністерство підготувало необхідні нормативні акти для внесення змін до законодавства, згідно з якими аеропорти з невеликим пасажиропотоком зможуть самостійно встановлювати ставки аеропортових зборів.

"Законодавство України регламентує повноваження органів центральної виконавчої влади, де прописано, що Мінінфраструктури встановлює ці збори та їх розмір, ми хочемо прибрати ці (повноваження) від міністерства, щоб було зрозуміло, що ми регулюємо лише ті аеропорти, де значний пасажиропотік, де невеликий - аеропорти все роблять самостійно", - сказала вона.

Також під час засідання Коршук розповів про майбутню роботу щодо імплементації угоди про спільний авіаційний простір між ЄС та Україною.

При цьому, за словами Коршука, угодою передбачено створення спільного комітету з розв'язання питань, що виникли.

"Перше завдання, яке вирішуватиме комітет – переглядати додаток №1 та перелік тих нормативно-правових актів, які вказані у парафованій угоді. Ряд нормативно-правових актів ЄС уже не працює, оскільки прийнято нові чи внесено зміни до існуючих. Тому спільний комітет розпочне роботу з аналізу додатку №1, де є чіткий перелік нормативно-правових актів, які мають бути впроваджені та інкорпоровані до законодавства України", — сказав він.

За словами Коршука, головним завданням української сторони у комітеті є захист національних інтересів.

"Через комітет у нас буде можливість, при правильній організації роботи, багато питань повернути на свою користь. Комітет має повноваження вносити зміни до тексту угоди та до процедури її реалізації. Комітет має бути потужним інтелектуально, це має бути професійно створена група, яка буде відстоювати інтереси держави", - сказав він.

При цьому Коршук наголосив, що Україна має зберегти за собою право на сертифікацію авіаційної техніки.

"Угодою в тексті чітко це виписано, Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) на цьому не зупинилося і не заспокоїлося, і зараз дійсно продовжуються спроби EASA через робочі угоди та інші інструменти спонукати нас піти шляхом делегування сертифікації авіаційної техніки в EASA. Я вам озвучу свою думку, ми в жодному разі не повинні ставити під сумнів те, що Україна – це держава виробник, держава, яка дає сертифікати і має це залишити за собою, поки у нас в країні є авіаційна промисловість. І це ми повинні охороняти як зіницю ока", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, наприкінці 2017 року Міністерство інфраструктури повідомило, що планує впровадити Європейську директиву щодо аеропортових зборів, яка передбачає, що аеропорти з пасажиропотоком до 5 млн осіб на рік самостійно встановлюватимуть ставки аеропортових зборів.

12 жовтня у Києві в рамках саміту "Україна - ЄС" Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Процес створення спільного авіаційного простору ЄС розпочався ще 1999 року.

12 грудня 2006 року Рада ЄС уповноважила Комісію розпочати відповідні переговори з Україною.

У жовтні 2013 року текст угоди про спільний авіаційний простір був узгоджений сторонами, проте через зовнішньополітичні умови підписання було відкладено на невизначений термін.

У 2014 році Євросоюз відклав підписання угоди про спільний авіапростір з Україною, оскільки не були узгоджені позиції Іспанії та Великобританії щодо формулювання статті про територіальне застосування у частині Гібралтару.