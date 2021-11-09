В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Безпека інвестицій в Україні"

Учасники заходу обговорять державну політику щодо залучення та захисту інвесторів та словацький досвід.

11 листопада (четвер) 2021 року о 12:00 в Інституті Горшенінавідбудеться круглий стіл на тему "Безпека інвестицій в Україні. Державна політика щодо залучення та захисту інвесторів".

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

- Державна політика в сфері інвестиційної привабливості України: аналіз ефективності взаємодії органів влади між собою та з бізнесом.

- Українське законодавство. Сучасні можливості та виклики для інвесторів.

- Від теорії до практики: досвід діяльності словацьких інвесторів в Україні.

Учасники круглого столу:

Марек Шафін , Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні

, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Анатолій Костюх , народний депутат України, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Словацькою Республікою

, народний депутат України, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Словацькою Республікою Ангеліна Климчук , адвокат юридичної компанії «Міллер»

, адвокат юридичної компанії «Міллер» Представник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у прес-центрі обмежена).

Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).