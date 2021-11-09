"Беленерго" спростувало припинення поставок електроенергії в Україну

Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань.

Компанія "Беленерго" спростувала інформацію про зупинку постачання електроенергії в Україну.

У своєму Телеграм-каналі компанія повідомила, що Білорусь продовжує постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту.

"Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань", - наголосили у "Беленерго".

У компанії заявили, що лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва було надіслано на адресу конкретних компаній, яким не планували постачати електроенергію в листопаді 2021 року.

Згідно з даними Укренерго, 9 листопада імпорт електроенергії порівняно з 8 листопада зріс на 15 МВт-год - до 415 МВт-год. Наразі Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі, експортує - до Словаччини та Угорщини.

Учора український експерт з питань енергетики, медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна оприлюднила лист "Беленерго" партнерам. У ньому зазначено, що "з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не буде".

За даними ЕП, листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом". Проте досі невідомо, чи отримали його всі учасники ринку.