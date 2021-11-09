Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
ГоловнаЕкономікаДержава

"Беленерго" спростувало припинення поставок електроенергії в Україну

Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань.

"Беленерго" спростувало припинення поставок електроенергії в Україну
Фото: Depositphotos/gyn9037

Компанія "Беленерго" спростувала інформацію про зупинку постачання електроенергії в Україну.

У своєму Телеграм-каналі компанія повідомила, що Білорусь продовжує постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту.

"Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань", - наголосили у "Беленерго".

У компанії заявили, що лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва було надіслано на адресу конкретних компаній, яким не планували постачати електроенергію в листопаді 2021 року.

Згідно з даними Укренерго, 9 листопада імпорт електроенергії порівняно з 8 листопада зріс на 15 МВт-год - до 415 МВт-год. Наразі Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі, експортує - до Словаччини та Угорщини.

Учора український експерт з питань енергетики, медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна оприлюднила лист "Беленерго" партнерам. У ньому зазначено, що "з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не буде".

За даними ЕП, листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом". Проте досі невідомо, чи отримали його всі учасники ринку.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також