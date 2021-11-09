​Україна позичить €250 млн у Cargill під 5,15-5,85%

Кредитну угоду підписують третій рік підряд.

Кабінет міністрів у понеділок, 8 листопада, затвердив умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредитів від американської компанії Cargill Financial Services International, Inc.

Про це повідомляється в постанові №1159.

Держава візьме два кредити - на три роки під 5,15% річних та п'ять років під 5,85% річних. Погашення та обслуговування кредитів буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет України.

Нагадаємо, що Мінфін уже залучав кредитні кошти від Cargill Financial Services International, Inc. У 2019 році запозичення становили 250 млн євро.

Аналогічна кредитна угода була укладена й 2020 року.