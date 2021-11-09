Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
ГоловнаЕкономікаФінанси

​Україна позичить €250 млн у Cargill під 5,15-5,85%

Кредитну угоду підписують третій рік підряд.

​Україна позичить €250 млн у Cargill під 5,15-5,85%
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів у понеділок, 8 листопада, затвердив умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредитів від американської компанії Cargill Financial Services International, Inc.

Про це повідомляється в постанові №1159.

Держава візьме два кредити - на три роки під 5,15% річних та п'ять років під 5,85% річних. Погашення та обслуговування кредитів буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет України.

Нагадаємо, що Мінфін уже залучав кредитні кошти від Cargill Financial Services International, Inc. У 2019 році запозичення становили 250 млн євро.

Аналогічна кредитна угода була укладена й 2020 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також