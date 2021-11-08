EGOLIST перевертає уявлення про маркетплейс

Про часи тотального дефіциту, коли купити цінну річ можна було завдяки вигідномузнайомству чи зі значною переплатою, пам'ятають лише старожили. Сьогодні вартовідкрити будь-яку інтернет-сторінку, щоб отримати десятки пропозицій щодопридбання товарів та послуг із численних рекламних оголошень. Однак вимогливогопокупця, який точно знає, чого хоче, вони навряд чи задовільнять. Тим, хтобажає отримати халат тільки з перламутровими ґудзиками, блюдце з блакитною облямівкоюабо свіжу золоту рибку для виконання бажань, варто заглянути на новийонлайн-сервіс Egolist.ua. Іне лише заглянути, а й залишити своє побажання у форматі яскраво оформленогооголошення, щоб його змогли побачити тисячі мешканців інших міст. Можливо, самевони мають те, що ви так давно і безуспішно шукаєте, і власники готовірозлучитися зі своїми речами на доступних цінових умовах.

Що пропонує сервіс Egolist.ua?

Промовистаназва нового майданчика вказує на її «заточеність» на смаки та побажаннявідвідувачів. Жодних шаблонів, нав'язаних обмежень за товарами чи строгихцінових меж! Бажаєте стати власником сервізу XIXстоліття? Складіть оголошення та розмістіть його на майданчику. Плануєте купитисуперсучасний гаджет? Вкажіть назву та чекайте, поки його власник вийде назв'язок для оформлення угоди. Мрієте порадувати дружину чи дитину фірмовоюобновкою? Тільки сформулюйте свої переваги, щоб уже через кілька днів отриматипропозиції з розкішних шуб, зручних кросівок або стильних футболок зазначеногокольору та розміру. «Маркетплейс навпаки» — таку влучну назву дали сервісу йогопостійні клієнти, оцінивши його готовність реалізувати будь-яке бажаннякористувача без нав'язливої реклами та пошуків у Мережі.

Які переваги має сервіс Egolist.ua?

Можна багатоговорити про плюси нового майданчика. А можна пройти нескладну реєстрацію таотримати персональний обліковий запис, щоб оцінити численні перевагимаркетплейсу:

·Вам не доведеться шукати цікавий товар або послугу на десятках профільних сайтів. Продавець сам знайде вас за оголошенням та погодиться на всі висунуті умови.

·На сайті можна розміщувати оголошення забудь-якими товарами, якщо їхній оборот не суперечить внутрішньому таміжнародному законодавству. Брендові гаджети, продукція для побуту та домашніхулюбленців, автомобілі та модний одяг, меблі та комплектуючі для ПК — усе, щотільки спаде вам на думку, може бути зазначено як пошук для здійснення покупки.

·Якщо ви маєте річ, яка користується попитом і може принести дохід, сміливо відгукуйтесь на оголошення. Всі покупці, зареєстровані на Egolist.ua, готові до негайного укладання угоди та чекають на ваші пропозиції.

Реєстрація насайті не вимагатиме від вас додаткових витрат і фінансових зобов'язань.Шукайте, питайте, цікавтеся і домовляйтеся про покупку через сервіс особистихповідомлень, щоб ваша мрія набула реальних обрисів.

Інформація для продавців, які бажають працювати на Egolist.ua

Початироботу з сервісом рекомендується з реєстрації, дані якої підлягаютьобов'язковій верифікації для гарантії надійності майбутніх угод. У межахвласного облікового запису ви отримаєте доступ до всіх наявних оголошень ізможете переглядати їх, відбираючи цікаву товарну категорію та регіон країни.На пропозиції, що зацікавили, можна залишати відгуки з фотографіями, яківідразу побачить подавач. Якщо ваша пропозиція буде для нього актуальною, можнана місці обговорити умови доставки та оплати товару. Достатньо кількох хвилин,щоб уточнити нюанси та закріпити угоду усною згодою.

Важливо:за кожним обліковим записом на сайті ведеться персональна статистика: кількістьчасу з моменту реєстрації, кількість поданих оголошень та закритих угод,наявність скарг від інших користувачів. Завжди «знайомтеся» з потенційнимивідвідувачами, щоб уникнути непотрібних проблем та неприємних непорозумінь, атакож чітко обговорюйте умови повернення товару, що не підходить, та іншінюанси угоди до моменту її укладання. І пам'ятайте: заслужити гідний рейтингможна лише за умови дотримання взятих на себе зобов'язань та повної відмови відбудь-яких спроб шахрайства.

Правила роботи для покупців

Для розміщення власного оголошення покупцю необхідно пройти реєстрацію з обов'язковою вказівкою достовірних особистих та контактних даних. Після проходження верифікації можна створювати та публікувати оголошення про бажання стати власником товару, що цікавить, або замовити послугу.

Важливо: чим точнішим та детальнішим буде ваше оголошення, тим менше «сторонніх» товарів запропонують зацікавлені продавці. Колір, розмір, рік випуску, модифікація, ті самі перламутрові ґудзички або песик, що киває, на приладовій панелі автомобіля, — у ваших інтересах описати свою мрію максимально детально, щоб заощадити час на відбір варіантів та отримати те, що малює ваша уява. Оптимальне рішення — красиві фото з Мережі, за якими продавцю буде нескладно зорієнтуватися і підібрати вам відповідний товар.

Зверніть увагу: кількість пропозицій з одного облікового запису не лімітована і залишається на розсуд користувача. Єдина вимога — своєчасно закривати оголошення, угода за якими вже відбулася, щоб не вводити в оману інших відвідувачів.

Досі мрієте? Дійте!

Новий сервіс доступний для реєстрації і перегляду в режимі 24/7. Поспішайте, щоб встигнути втілити свою мрію чи вигідно продати власне майно тому, хто зацікавлений у його придбанні.

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