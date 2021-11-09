General Electric розділиться на три частини і залишиться тільки авіабудівною компанією

Американський індустріальний гігант General Electric вирішив розділитись на три компанії.

Про це повідомляється на сайті GE.

На початку 2023 року дочірнє підприємство GE Healthcare буде виділене в окрему компанію, в якій доля GE становитиме 19,9%.

Дочірні підприємства GE Power, GE Renewable Energy і GE Digital об'єднають в одну компанію, яка буде відокремлена на початку 2024 року.

Після цього у складі GE залишиться тільки авіабудівний підрозділ, який займається розробкою та виробництвом реактивних і турбогвинтових двигунів, бортових та механічних систем, генераторів електроенергії, сервісних та цифрових рішень для комерційної, військової і бізнес-авіації тощо.

Генеральний директор General Electric Генрі Лоуренс Калп пояснив, що окремі компанії матимуть кращий доступ до капіталу і більшу гнучкість, що необхідно для довгострокового зростання.

Нагадаємо, що General Electric раніше об'єднала свій підрозділ GE Transportation (який, зокрема, продавав локомотиви для "Укрзалізниці") з корпорацією Wabtec, а також попрощалась з виробництвом лампочок, продавши GE Lighting компанії Savant Systems.