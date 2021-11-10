Google програв у європейському суді справу про штраф на €2,4 млрд

Google не зміг оскаржити в суді рішення антимонопольного органу Єврокомісії, який у 2017 році виписав йому штраф на 2,4 млрд євро.

Про це повідомляється на сайті Європейського суду загальної юрисдикції.

Чотири роки тому Європейська комісія вирішила, що американська компанія зловживає монопольним становищем на ринку пошукових систем, оскільки при формуванні результатів пошуку товарів дає перевагу власному сервісу порівняння цін Google Shopping.

Суд визнав, що опускаючи в пошуковій видачі сторінки інших сервісів, "Google відійшов від самої суті конкуренції".

Як вказує BBC, важливість судового рішення не тільки в розмірі штрафу, але й у визнанні факту, що бізнес-модель Google суперечить європейському законодавству. Американська компанія намагалась переконати суд, що ЄС просто не розуміє реалії нової інтернет-економіки, спотворює факти і неправильно трактує власні закони.

Важливо і те, що суд наказав Google негайно виправити алгоритми, за які його оштрафували, хоча за компанією все ще залишається право на апеляцію в Суді ЄС.

Водночас представник Google в коментарі CNBC заявив, що компанія внесла необхідні зміни ще в 2017 році.

"Товарні оголошення завжди допомагали людям швидко й легко знаходити потрібний товар, а продавцям - потенційних клієнтів. Це рішення стосується дуже конкретного набору фактів, і хоча ми уважно вивчимо його, необхідні зміни ми внесли ще 2017 року, реагуючи на рішення Європейської комісії", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що на судовому розгляді знаходяться ще два мільярдні штрафи проти Google, включно з рекордним штрафом за придушення конкуренції за допомогою мобільної ОС Android.