Росія стягує танки до кордону з Україною, - Bloomberg
Росія стягує танки до кордону з Україною, - Bloomberg
Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
У Києві попрощалися з Юхимом Звягільським. Приїхав Ахметов
У Києві попрощалися з Юхимом Звягільським. Приїхав Ахметов
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Бессарабський проїзд у Києві став пішохідним
Бессарабський проїзд у Києві став пішохідним
Зеленський скликає засідання РНБО
Зеленський скликає засідання РНБО
ГоловнаЕкономікаБізнес

Google програв у європейському суді справу про штраф на €2,4 млрд

Американську компанію зобов'язали негайно змінити алгоритми.

Google програв у європейському суді справу про штраф на €2,4 млрд
Фото: EPA/UPG

Google не зміг оскаржити в суді рішення антимонопольного органу Єврокомісії, який у 2017 році виписав йому штраф на 2,4 млрд євро.

Про це повідомляється на сайті Європейського суду загальної юрисдикції.

Чотири роки тому Європейська комісія вирішила, що американська компанія зловживає монопольним становищем на ринку пошукових систем, оскільки при формуванні результатів пошуку товарів дає перевагу власному сервісу порівняння цін Google Shopping.

Суд визнав, що опускаючи в пошуковій видачі сторінки інших сервісів, "Google відійшов від самої суті конкуренції".

Як вказує BBC, важливість судового рішення не тільки в розмірі штрафу, але й у визнанні факту, що бізнес-модель Google суперечить європейському законодавству. Американська компанія намагалась переконати суд, що ЄС просто не розуміє реалії нової інтернет-економіки, спотворює факти і неправильно трактує власні закони.

Важливо і те, що суд наказав Google негайно виправити алгоритми, за які його оштрафували, хоча за компанією все ще залишається право на апеляцію в Суді ЄС.

Водночас представник Google в коментарі CNBC заявив, що компанія внесла необхідні зміни ще в 2017 році.

"Товарні оголошення завжди допомагали людям швидко й легко знаходити потрібний товар, а продавцям - потенційних клієнтів. Це рішення стосується дуже конкретного набору фактів, і хоча ми уважно вивчимо його, необхідні зміни ми внесли ще 2017 року, реагуючи на рішення Європейської комісії", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що на судовому розгляді знаходяться ще два мільярдні штрафи проти Google, включно з рекордним штрафом за придушення конкуренції за допомогою мобільної ОС Android.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також