Пільгове розмитнення "євроблях" закінчилось, ним скористались 85 тис. осіб

Державна митна служба повідомила, що з 15 червня по 10 листопада 2021 року на пільгових умовах розмитнили 85 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету майже 3 млрд гривень, повідомила прес-служба митниці.

Найбільше автомобілів оформили Закарпатська митниця - 15,1 тис. автомобілів, Київська - 10,8 тис., Одеська - 10,0 тис., Івано-Франківська - 5,8 тис., Чернівецька - 5,5 тис. автомобілів.

У квітні 2021 року Верховна Рада дозволила розмитнити "євробляхи", що в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на пільгових умовах.

Термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автівок на єврономерах, передбачений законами №1402-ІХ і №1403-ІХ, закінчився 10 листопада. Учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції об'єднаних сил більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (тобто з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощеннями по 8 лютого 2022 включно.

Решті власників євроблях відсьогодні загрожують величезні штрафи за незаконне використання нерозмитнених автомобілів.

Верховна Рада ще 2018 року внесла зміни до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України. Вони передбачають істотне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації (від 8500 гривень).

Більше двох років поліція не штрафувала "євробляхерів", але ситуація змінилася в січні 2021 року, коли поліція отримала доступ до митної бази.

Перші ж штрафи призвели до масових протестів власників автомобілів на "євробляхах", які врешті-решт і призвели до ухвалення законів №1402-ІХ і №1403-ІХ. У Верховній Раді обіцяли, що це пільгове розмитнення "євроблях" буде останнім.

З 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв перший пільговий період, за час якого українці розмитнили 218 тисяч автомобілів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.