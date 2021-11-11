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Банк Ахметова купує львівський Ідея Банк

Польські власники Ідея Банку два роки шукали на нього покупця.

Банк Ахметова купує львівський Ідея Банк
Фото: София Гаврилюк

АТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ), що належить бізнесмену Рінату Ахметову, досяг домовленості про купівлю 100% акцій Ідея Банку у польської фінансової групи Getin Holding S.A.

Про це повідомила пресслужба ПУМБ та Getin Holding.

Сторони планують завершити угоду до кінця 1 кварталу 2022 року після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету. Ідея Банк увійде до складу банківської групи ПУМБ як окрема юридична структура і збереже власний бренд.

Інтеграція банків триватиме протягом 3-5 років.

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко пояснив рішення купити Ідея Банк його високим рівнем компетенції у роздрібному кредитуванні, сформованою ресурсною базою та досвідом розробки власної цифрової платформи О.Банк.

ПУМБ - це один з найбільших банків України, який обслуговує понад 1,6 млн приватних та 83 тис. корпоративних клієнтів. Головний акціонер банку - ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), що входить до інвестиційної групи компаній SCM. Вона у свою чергу повністю належить Ахметову.

Нагадаємо, що Ідея Банк виставили на продаж восени 2019 року. Спочатку планувалось, що його купить Dragon Capital разом з іще одним приватним інвестором. Ціна покупки повинна була становити 1,368 млрд грн, або 224,76 млн польських злотих. Проте угода зірвалась через кілька місяців, а Dragon Capital у підсумку купив Юнекс Банк у нардепа Вадима Новинського.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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