Банк Ахметова купує львівський Ідея Банк

Польські власники Ідея Банку два роки шукали на нього покупця.

АТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ), що належить бізнесмену Рінату Ахметову, досяг домовленості про купівлю 100% акцій Ідея Банку у польської фінансової групи Getin Holding S.A.

Про це повідомила пресслужба ПУМБ та Getin Holding.

Сторони планують завершити угоду до кінця 1 кварталу 2022 року після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету. Ідея Банк увійде до складу банківської групи ПУМБ як окрема юридична структура і збереже власний бренд.

Інтеграція банків триватиме протягом 3-5 років.

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко пояснив рішення купити Ідея Банк його високим рівнем компетенції у роздрібному кредитуванні, сформованою ресурсною базою та досвідом розробки власної цифрової платформи О.Банк.

ПУМБ - це один з найбільших банків України, який обслуговує понад 1,6 млн приватних та 83 тис. корпоративних клієнтів. Головний акціонер банку - ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), що входить до інвестиційної групи компаній SCM. Вона у свою чергу повністю належить Ахметову.

Нагадаємо, що Ідея Банк виставили на продаж восени 2019 року. Спочатку планувалось, що його купить Dragon Capital разом з іще одним приватним інвестором. Ціна покупки повинна була становити 1,368 млрд грн, або 224,76 млн польських злотих. Проте угода зірвалась через кілька місяців, а Dragon Capital у підсумку купив Юнекс Банк у нардепа Вадима Новинського.