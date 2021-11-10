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США дадуть Україні грошей на диверсифікацію енергоресурсів

Сторони також обговорюють способи забезпечення безпеки енергетичних поставок в Україну

США дадуть Україні грошей на диверсифікацію енергоресурсів
Фото: rencentre.com

США нададуть Україні додаткове фінансування, яке допоможе диверсифікувати енергетичні ресурси.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми також обговорюємо способи забезпечення безпеки енергетичних поставок в Україну, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати її енергетичні ресурси, роботу з ключовими союзниками та партнерами, щоб задіяти всі можливі важелі та тиск для продовження транзитної газової угоди України з Росією та підтримку зусиль України щодо приєднання її електричних мереж до європейських", - сказав Блінкен на пресконференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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