США дадуть Україні грошей на диверсифікацію енергоресурсів

США нададуть Україні додаткове фінансування, яке допоможе диверсифікувати енергетичні ресурси.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми також обговорюємо способи забезпечення безпеки енергетичних поставок в Україну, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати її енергетичні ресурси, роботу з ключовими союзниками та партнерами, щоб задіяти всі можливі важелі та тиск для продовження транзитної газової угоди України з Росією та підтримку зусиль України щодо приєднання її електричних мереж до європейських", - сказав Блінкен на пресконференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.