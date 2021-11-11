Ахметов заявив, що не збирається підтримувати політсилу Разумкова і не знайомий із ним

Рінат Ахметов заявив, що не планує надавати підтримку політислі колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
У коментарі "РБК-Україна" бізнесмен зазначив, що навіть не знайомий із Разумковим.
Інформацію про те, що фінансуванням майбутньої гіпотетичної партії колишнього голови Верховної Ради буде займатися Ахметов, поширювали співрозмовники медіа в правлячій команді.
"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися– ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", – сказав Ахметов.
Він також запевним, що не надає Разумкову медійну підтримку в ЗМІ, якими володіє.
"Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати", – заявив бізнесмен.
Нагадаємо, в ефірі одного з телеканалів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко звинуватив Разумкова, що той нібито пішов на об'єднання з Аваковим і Яценюком, назвавши це "Блок РАЯ".
Речниця Яценюка Ольга Лаппо у відповіді на запит LB.ua спростувала цю інформацію.
"У відповідь на ваш запит повідомляємо, що жодні переговори про створення політичної сили, про яку ви зазначаєте, не ведуться", – йдеться у відповіді пресслужби Арсенія Яценюка.
Також інформацію про обʼєднання із Разумковим спростував колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він побажав Разумкову успіху, але сказав, що дані про їх співпрацю є фейком.
Поки що Разумков не оголошував про створення власної партії, але став лідером міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", до складу якої увійшли 25 нардепів, переважно із "Слуги народу".