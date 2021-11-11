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Ахметов заявив, що не збирається підтримувати політсилу Разумкова і не знайомий із ним

Він також запевнив, що не надає йому медійної підтримки. 

Ахметов заявив, що не збирається підтримувати політсилу Разумкова і не знайомий із ним
Рінат Ахметов
Фото: ФК "Шахтар"

Рінат Ахметов заявив, що не планує надавати підтримку політислі колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова

У коментарі "РБК-Україна" бізнесмен зазначив, що навіть не знайомий із Разумковим.

Інформацію про те, що фінансуванням майбутньої гіпотетичної партії колишнього голови Верховної Ради буде займатися Ахметов, поширювали співрозмовники медіа в правлячій команді.

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися– ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", – сказав Ахметов.

Він також запевним, що не надає Разумкову медійну підтримку в ЗМІ, якими володіє. 

"Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати", – заявив бізнесмен.

Нагадаємо, в ефірі одного з телеканалів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко звинуватив Разумкова, що той нібито пішов на об'єднання з Аваковим і Яценюком, назвавши це "Блок РАЯ".

Речниця Яценюка Ольга Лаппо у відповіді на запит LB.ua спростувала цю інформацію.

"У відповідь на ваш запит повідомляємо, що жодні переговори про створення політичної сили, про яку ви зазначаєте, не ведуться", – йдеться у відповіді пресслужби Арсенія Яценюка.

Також інформацію про обʼєднання із Разумковим спростував колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він побажав Разумкову успіху, але сказав, що дані про їх співпрацю є фейком.

Поки що Разумков не оголошував про створення власної партії, але став лідером міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", до складу якої увійшли 25 нардепів, переважно із "Слуги народу". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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