Ахметов заявив, що не збирається підтримувати політсилу Разумкова і не знайомий із ним

Він також запевнив, що не надає йому медійної підтримки.

Рінат Ахметов заявив, що не планує надавати підтримку політислі колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

У коментарі "РБК-Україна" бізнесмен зазначив, що навіть не знайомий із Разумковим.

Інформацію про те, що фінансуванням майбутньої гіпотетичної партії колишнього голови Верховної Ради буде займатися Ахметов, поширювали співрозмовники медіа в правлячій команді.

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися– ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", – сказав Ахметов.

Він також запевним, що не надає Разумкову медійну підтримку в ЗМІ, якими володіє.

"Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати", – заявив бізнесмен.

Нагадаємо, в ефірі одного з телеканалів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко звинуватив Разумкова, що той нібито пішов на об'єднання з Аваковим і Яценюком, назвавши це "Блок РАЯ".

Речниця Яценюка Ольга Лаппо у відповіді на запит LB.ua спростувала цю інформацію.

"У відповідь на ваш запит повідомляємо, що жодні переговори про створення політичної сили, про яку ви зазначаєте, не ведуться", – йдеться у відповіді пресслужби Арсенія Яценюка.

Також інформацію про обʼєднання із Разумковим спростував колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він побажав Разумкову успіху, але сказав, що дані про їх співпрацю є фейком.

Поки що Разумков не оголошував про створення власної партії, але став лідером міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", до складу якої увійшли 25 нардепів, переважно із "Слуги народу".