У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
Кабмін звільнив голову ДСНС
Кабмін звільнив голову ДСНС
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
Росія стягує танки до кордону з Україною, - Bloomberg
Росія стягує танки до кордону з Україною, - Bloomberg
У Києві попрощалися з Юхимом Звягільським. Приїхав Ахметов
У Києві попрощалися з Юхимом Звягільським. Приїхав Ахметов
Бессарабський проїзд у Києві став пішохідним
Бессарабський проїзд у Києві став пішохідним
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся із Послом Великої Британії в Україні

Під час зустрічі обговорювались питання, пов’язані з подоланням актуальних викликів.

Порошенко зустрівся із Послом Великої Британії в Україні
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Зазначається, що під час зустрічі обговорювались питання, пов’язані з подоланням актуальних викликів, зокрема щодо концентрації російських військ на кордонах , міграційної кризи на східних кордонах Євросоюзу, загрози російського газового реваншу.

"Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії, збереження санкційного режиму проти Росії, посилення військових та оборонних спроможностей української армії. П’ятий Президент України звернув увагу Посла Великої Британії, головуючої у Групі Семи (G7), на стан демократії в Україні, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією, а також посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, в тому числі через схвалення так званого закону про деолігархізацію", - зазначили у "ЄС".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також