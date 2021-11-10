Під час зустрічі обговорювались питання, пов’язані з подоланням актуальних викликів.

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Зазначається, що під час зустрічі обговорювались питання, пов’язані з подоланням актуальних викликів, зокрема щодо концентрації російських військ на кордонах , міграційної кризи на східних кордонах Євросоюзу, загрози російського газового реваншу.

"Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії, збереження санкційного режиму проти Росії, посилення військових та оборонних спроможностей української армії. П’ятий Президент України звернув увагу Посла Великої Британії, головуючої у Групі Семи (G7), на стан демократії в Україні, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією, а також посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, в тому числі через схвалення так званого закону про деолігархізацію", - зазначили у "ЄС".