Пуща-Водиця: скандальній забудові в київському лісі хочуть дати шанс?

У Київраді зареєстрували проєкт рішення, яким пропонують скандальному забудовнику продовжити договір оренди ділянки в київському лісі до 2027 року. Забудовник — сумнозвісний ПП "Продмарт". "Наші гроші" пов’язують його з екснардепом БПП Андрієвським.

Фото: Макс Требухов

Кияни вже боролися тут за свій ліс, і голова КМДА Віталій Кличко влітку цього року давав вказівку комунальним службам знести самовільно збудований паркан у лісі.

Рух ЧЕСНО закликає членів профільної комісії та депутатів Київради не підтримувати це питання. Поіменне голосування ми доведемо до відома громади і покажемо як маркерне в інформаційній базі “ПолітХаб” для кожного депутата Київради.

Сьогодні питання продовження договору оренди із забудовником перебуває на розгляді земельної комісії Київради, яку очолює депутат Михайло Терентьєв.

Далі його будуть виносити до сесійної зали для голосування.

Згідно з даними про ділянку з проєкту рішення, забудовник ПП "Продмарт" у 2019 році отримав містобудівні умови та обмеження для проєктування житлових будинків у лісі з об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Також взимку у 2021 році забудовник отримав акт обстеження зелених насаджень для їхнього видалення.

Нагадаємо, забудовник у квітні цьогоріч почав вирубувати дерева, а в червні встановив паркан на ділянці в лісі і почав заводити важку будівельну техніку. Кияни обурилися і провели акцію, щоб привернути увагу міської влади до будівництва в лісі.

Після широкого розголосу втрутився міський голова Віталій Кличко, який дав указівку комунальникам демонтувати самочинно встановлений паркан у лісі.

"Жодних дозволів на встановлення паркану і прокладання шляху до ділянки забудовник не має. А земля, ще раз наголошу, перебуває всередині лісу. Тому паркан буде демонтований попри спротив, який зараз чинять невідомі молодики. І ніякого технічного шляху до ділянки не буде!" — наголосив Кличко на своїй сторінці у фейсбуці 22 червня.

"А тим часом до 2022, коли спливає термін старого договору, будівництва в лісі ми не допустимо!" — підсумував влітку мер столиці.

У 2015 році Київрада прийняла рішення розірвати договір оренди із забудовником, проте ПП "Продмарт" успішно оскаржило це рішення в судах.

Сьогодні бачимо нову спробу забудовника втриматися на ділянці до 2027 року, щоб отримати змогу її забудувати.

За даними видання "Наші гроші", власниками ПП "Продмарт" є Вадим П’ятецький (50%), Наталія Бєлік (33%) і ТОВ "Інтеко ВК" (17%), що входить в групу "Інтеко" екснардепа від БПП Дмитра Андрієвського. Також видання повідомляло з посиланням на Олександра Соколенка, що "активно керувала тітушками, що протидіяли службі державної охорони нацпарку", жінка, дуже схожа на депутатку Київради від УДАРу Катерину Кириченко, дружину екснардепа Дмитра Андрієвського.

У порядку денному засідання земельної комісії Київради, яке мало відбутися 10 листопада, є проєкт згаданого рішення продовження оренди "Продмарту".

Проте 10 листопада земельна комісія не змогла зібрати кворум із 13 депутатів — у залі засідань були присутні лише 6 депутатів, а зареєстровані 10. Голова комісії пригрозив депутатам, що дані про їхню відвідуваність відправить головам фракцій, і попрощався до наступної середи, коли знову відбудеться засідання комісії.