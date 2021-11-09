Раніше на цю посаду розглядали кандидатуру противника візиту патріарха Варфоломія в Україну Юрія Решетникова.

Фаховий дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу Ігор Лоссовський 9 листопада розпочав роботу на посаді заступника голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Фото: facebook.com/dess.gov.ua Очільниця ДЕСС Олена Богдан і її заступник Ігор Лоссовський

Про це повідомляє пресслужба ДЕСС.

У відомстві наголошують, що Ігор Лоссовський має багаторічний і різноплановий досвід дипломатичної роботи, серед якої посади заступника Постійного Представника України при міжнародних організаціях у Відні, начальника відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління євроатлантичного співробітництва МЗС України, Генерального консула України в Торонто, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Малайзії.

За його плечима також програми Школи управління імені Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету та Європейського центру дослідження проблем безпеки Джорджа С. Маршалла (Німеччина).

Лоссовського призначено на посаду розпорядженням Кабінету міністрів від 3 листопада.

Раніше джерела LB.ua повідомляли, що заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну Юрія Решетникова. Зазначалося, що Решетников уже пройшов співбесіду в очільника Міністерства культури Олександра Ткаченка. Крім Решетникова, до співбесіди акож були рекомендовані священник УГКЦ Роман Небожук та заступниця Голови Укрдержархіву Лариса Левченко.

Більш вдалою на цю посаду до останнього вважалася кандидатура дипломата Ігоря Лоссовського, адже ДЕСС займається і питаннями етнополітики, які мають важливу міжнародну складову. Але, як зазначали співрозмовники видання, дивним чином ця кандидатура була відхилена на співбесіді в НАДС