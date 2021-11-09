Росія стягує танки до кордону з Україною, - Bloomberg

На відміну від весняного розгортання військ перекидання танків у листопаді відбувається приховано.

Росія перекидає дедалі більше танків до українських кордонів. Нарощування військ біля кордонів України зауважили міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі.

Про це пише агентство Bloomberg.

Згідно з аналітичним звітом лондонської компанії Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області. Про це свідчать кадри із соціальних мереж від 7 листопада. Очевидно, танки прямують на полігон Погоново за 250 км від кордону з Україною. Це той самий полігон, куди навесні Росія вже відправляла додаткові військові сили, що викликало занепокоєння європейської спільноти.

Оборонно-розвідувальна компанія Janes ідентифікувала перекидання танків та самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії до Брянської та Курської областей на північному кордоні України 28-29 жовтня. На відміну від весняного розгортання військ перекидання танків у листопаді відбувається приховано, часто - уночі й за допомогою елітних наземних підрозділів. Ці дії, схоже, спрямовані не так на залякування, як на створення активної загрози, вважають у компанії.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще ближче до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

Після цього Офісі президента заявили, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.