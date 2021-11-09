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Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів

"Це одразу втягне у цей вир Росію. А це ядерна держава".

Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів.

У інтерв'ю російському пропагандисту Ігорю Коротченку він сказав, що це може призвести до початку війни та силового протистояння з Росією.

"У сучасному світі братися за зброю - це до смерті подібне. Це самогубство. Тим більше тут, в центрі Європи. І тим більше на кордоні з Білоруссю. Адже тут завжди, на цьому куску землі, усі війни розгорталися, звідси все починалось. Що, історія нічому не вчить? І тому боротися проти мігрантів "Леопардами" - ви мене пробачте", - заявив Лукашенко.

"Ми спокійно цьому протидіємо, ми не задираємося. Тому що ми знаємо, що, не дай Бог, ми припустимося помилки, якщо спіткнемося - це одразу втягне у цей вир Росію. А це ядерна держава. Я не безумець, я прекрасно розумію, до чого це може привести", - додав він.

Нагадаємо, що з червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі.

У понеділок, 8 листопада, кілька сотень мігрантів зібралися в районі польського пункту пропуску Кузьниця та почали руйнувати паркан, встановлений на кордоні. Реагуючи на дії білоруського режиму та мігрантів, Польща розмістила біля кордону з Білоруссю близько 12 тисяч солдатів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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