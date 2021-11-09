В Молдові тарифи на газ після нового контракту з "Газпромом" виросли більш ніж удвічі

Один кубометр для населення коштуватиме 16,5 грн в еквіваленті.

Молдовський енергетичний регулятор ANRE у вівторок, 9 листопада, затвердив нові тарифи на газ у зв'язку з укладанням нової угоди з "Газпромом".

Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, для кінцевих споживачів тарифи збільшились більш ніж удвічі - з 4,2 леїв (6,2 грн) до 10,3 леїв (15,2 грн) без ПДВ. Остаточна ціна в платіжках з урахуванням ПДВ становитиме 11,1 леїв (16,5 грн).

Тариф набувають чинності з 1 листопада 2021 року.

На сайті ANRE повідомляється, що він буде тимчасовим, його планують ще раз переглянути до кінця місяця. До цього часу агентство хоче детально вивчити розрахунки компанії Moldovagaz, яка ініціювала перегляд тарифів.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року між Молдовою та "Газпромом" почав діяти новий п’ятирічний контракт на постачання природного газу.

У зв'язку із цим компанія Moldovagaz попросила переглянути роздрібні тарифи, оскільки закупівельна ціна за новим контрактом для Молдови збільшилась до 450 доларів за тисячу кубометрів. Віцепрем'єр Молдови Андрій Спину казав, що така ціна діятиме тільки на листопад, потім вона буде падати залежно від біржових котирувань на газ.

У 2020 році, за даними російських ЗМІ, країна імпортувала російський газ в середньому за 148 доларів.