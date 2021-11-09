За повідомленнями телеграм-каналу Nexta, білоруські спецслужби завчасно готували цей прорив, формуючи групи біженців у соціальних медіа та вказуючи мігрантам точки, де ті можуть перетнути польський кордон. Білоруські силовики супроводжують біженців до КПП і допомагають штурмувати польських прикордонників.
❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021
I think the crucial part of the story is that Kurds who organised today’s march didn't want to break the law. They wanted to get to the border checkpoint to use the official procedure, but Belarusian servicemen didn’t let them through and instead pushed them into the woods. pic.twitter.com/82e8D1cLKu— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021
#Migrants destroy #Polish fence with special metal scissors@GPtygodnik @gazeta_wyborcza @niezaleznapl @wPolityce_pl @rzeczpospolita @TygodnikWPROST @gazetapl_news pic.twitter.com/8Hz0D1gcKj— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021
На перший погляд може здатися, що такі дії – помста Лукашенка Варшаві, яка підтримала білоруський опозиційних рух. Однак цей пік міграційної кризи збігся із затвердженням Путіним і Лукашенком нової військової доктрини Союзної держави та з підписанням інтеграційних карт. Складається враження, що наразі Москва і Мінськ працюють спільно над тим, щоб деморалізувати Польщу (важливого союзника України в Європі) та ще більше розколоти НАТО, проти учасника якого застосовуються силові заходи.