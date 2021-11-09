Режим Олександра Лукашенка направив сотні біженців із країн Близького Сходу та Центральної Азії на білорусько-польський кордон, створивши міграційну кризу. Польська влада розмістила поблизу кордону з Білоруссю 12 тисяч військових, у посиленому режимі працює прикордонна служба, задіяні сили територіальної оборони . На допомогу польським колегам відряджає свої війська і Литва, яка теж вирішила посилити ділянки спільної з РБ межі. Ситуація наразі критична, адже біженці намагаються прорвати кордон . Проти найактивніших поки що застосовують сльозогінний газ.

За повідомленнями телеграм-каналу Nexta, білоруські спецслужби завчасно готували цей прорив, формуючи групи біженців у соціальних медіа та вказуючи мігрантам точки, де ті можуть перетнути польський кордон. Білоруські силовики супроводжують біженців до КПП і допомагають штурмувати польських прикордонників.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

I think the crucial part of the story is that Kurds who organised today’s march didn't want to break the law. They wanted to get to the border checkpoint to use the official procedure, but Belarusian servicemen didn’t let them through and instead pushed them into the woods. pic.twitter.com/82e8D1cLKu — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На перший погляд може здатися, що такі дії – помста Лукашенка Варшаві, яка підтримала білоруський опозиційних рух. Однак цей пік міграційної кризи збігся із затвердженням Путіним і Лукашенком нової військової доктрини Союзної держави та з підписанням інтеграційних карт. Складається враження, що наразі Москва і Мінськ працюють спільно над тим, щоб деморалізувати Польщу (важливого союзника України в Європі) та ще більше розколоти НАТО, проти учасника якого застосовуються силові заходи.