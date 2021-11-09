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Лукашенко штурмує Польщу. Як Кремль створює міграційну кризу на кордоні НАТО

Режим Олександра Лукашенка направив сотні біженців із країн Близького Сходу та Центральної Азії на білорусько-польський кордон, створивши міграційну кризу. Польська влада розмістила поблизу кордону з Білоруссю 12 тисяч військових, у посиленому режимі працює прикордонна служба, задіяні сили територіальної оборони. На допомогу польським колегам відряджає свої війська і Литва, яка теж вирішила посилити ділянки спільної з РБ межі. Ситуація наразі критична, адже біженці намагаються прорвати кордон. Проти найактивніших поки що застосовують сльозогінний газ.

За повідомленнями телеграм-каналу Nexta, білоруські спецслужби завчасно готували цей прорив, формуючи групи біженців у соціальних медіа та вказуючи мігрантам точки, де ті можуть перетнути польський кордон. Білоруські силовики супроводжують біженців до КПП і допомагають штурмувати польських прикордонників.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На перший погляд може здатися, що такі дії – помста Лукашенка Варшаві, яка підтримала білоруський опозиційних рух. Однак цей пік міграційної кризи збігся із затвердженням Путіним і Лукашенком нової військової доктрини Союзної держави та з підписанням інтеграційних карт. Складається враження, що наразі Москва і Мінськ працюють спільно над тим, щоб деморалізувати Польщу (важливого союзника України в Європі) та ще більше розколоти НАТО, проти учасника якого застосовуються силові заходи.

Фото: pap.pl

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