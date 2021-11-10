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РНБО обговорить ситуацію на кордоні з Білоруссю, - Данілов

Це одне з питань сьогоднішнього засідання.

РНБО обговорить ситуацію на кордоні з Білоруссю, - Данілов
Фото: yes-ukraine.org

Засідання Ради національної безпеки та оборони України 10 листопада буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Учора було дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент прийняв рішення: сьогодні - засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", - сказав Данілов журналістам.

Учора ввечері стало відомо про скликання президентом засідання. Про порядок денний засідання офіційної інформації не було.

Засідання планували розпочати о 13:30, згодом початок перенесли на 15:00.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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