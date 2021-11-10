В Україну прибуло близько 500 біженців із Афганістану, - ЗМІ

МВС очікувало на прибуття близько 5 тис. біженців, проте ці очікування не справдилися.

В Україну прибуло близько 500 біженців із Афганістану.

Про це з посиланням на джерело у Міністерстві внутрішніх справ повідомляють Українські Новини.

"Прибуло і перебуває близько 500 (біженців з Афганістану, - ред.)", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, МВС очікувало на прибуття близько 5 тис. біженців, проте ці очікування не справдилися.

Де зараз перебувають біженці з Афганістану, які прибули в Україну, представник відомства не уточнив.

Наприкінці серпня повідомляли, що в Одесу з київського аеропорту "Бориспіль" доставили 133 афганських біженців.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що про статус біженця попросили 65 евакуйованих в Україну громадян Афганістану.

Голова афганської громади в Києві поскаржився на "дуже погані" умови для біженців в Україні. За його словами, в Україні мешкає приблизно 5000 афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна прийматиме нових біженців з Афганістану.