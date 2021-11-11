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“Голос” закликає НАЗК відновити державне фінансування партії

Партія не отримала фінансування за четвертий квартал.

“Голос” закликає НАЗК відновити державне фінансування партії
Фото: facebook/Кіра Рудик

Партія «Голос» закликає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) припинити спроби позбавити партію фінансування. Про це йдеться у заяві партії, опублікованій у фейсбуці.

Там, зокрема, зазначається, що «Голос» розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію - серед парламентських партій лише він не отримав фінансування за 4 квартал. 

«Партія «Голос» завжди послідовно і ефективно відстоювала розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні. «Голос» ініціював та підтримував законопроєкти, спрямовані на розвиток та захист НАБУ, НАЗК, ВАКС та САП, виступав головним парламентським драйвером судової реформи.

Однак протягом останніх 11 місяців ми спостерігаємо неприпустиме використання однієї з ключових антикорупційних інституцій — НАЗК — для політичного тиску на опозицію. В січні 2021 року НАЗК з порушенням законів юридичних (і законів логіки) вирішило позбавити партію «Голос» державного фінансування», - йдеться у заяві.

У «Голосі» зазначають, що у судовому порядку довели право на фінансування. 

«При розподіленні фінансування на 4 квартал 2021 року НАЗК ігнорує як норми закону про державне фінансування партій, так і рішення судів, що підтверджують правильність правової позиції партії «Голос».

Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування «Голосу». У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб», - резюмували у партії. 

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