“Голос” закликає НАЗК відновити державне фінансування партії

Партія не отримала фінансування за четвертий квартал.

Партія «Голос» закликає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) припинити спроби позбавити партію фінансування. Про це йдеться у заяві партії, опублікованій у фейсбуці.

Там, зокрема, зазначається, що «Голос» розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію - серед парламентських партій лише він не отримав фінансування за 4 квартал.

«Партія «Голос» завжди послідовно і ефективно відстоювала розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні. «Голос» ініціював та підтримував законопроєкти, спрямовані на розвиток та захист НАБУ, НАЗК, ВАКС та САП, виступав головним парламентським драйвером судової реформи.

Однак протягом останніх 11 місяців ми спостерігаємо неприпустиме використання однієї з ключових антикорупційних інституцій — НАЗК — для політичного тиску на опозицію. В січні 2021 року НАЗК з порушенням законів юридичних (і законів логіки) вирішило позбавити партію «Голос» державного фінансування», - йдеться у заяві.

У «Голосі» зазначають, що у судовому порядку довели право на фінансування.

«При розподіленні фінансування на 4 квартал 2021 року НАЗК ігнорує як норми закону про державне фінансування партій, так і рішення судів, що підтверджують правильність правової позиції партії «Голос».

Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування «Голосу». У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб», - резюмували у партії.