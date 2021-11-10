Міністр культури та інформполітики Ткаченко йде у відставку, - ЗМІ

Цей крок пов’язаний з ухваленим сьогодні урядовим рішенням відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Цей крок пов’язаний з ухваленим сьогодні урядовим рішенням відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це пише "Українська правда. Життя" з посиланням на власні джерела.

"Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно", – розповів співрозмовник видання.

Джерело називає відокремлення Держкіно "останньою краплею для Ткаченка":

"Йому з лютого 2021 не затверджують створення окремих центральних органів виконавчої влади, таких як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини, посилаючись на те, що все це треба залишити в міністерстві. Що так само суперечить логіці впровадження ЦОВВ".

Міністр виступав проти відокремлення Держкіно, адже, за словами співрозмовника, "це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром".

Йдеться про передачу операційних функцій у відповідні центральні органи виконавчої влади – Держмистецтв, Держкіно, донедавна Держтуризму, Держетнополітики тощо, коли за міністерством залишалася функція формування політики, стратегій та координація діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада відправила у відставку п'ятьох членів уряду: першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єра – міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, віцепрем'єра та очільника Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана та екології Романа Абрамовського. Сьогодні відомства отримали нових керівників: міністром оборони став Резніков, його місце в Мінреінтеграції посіла нардеп Ірина Верещук. Керівник ДМС Павло Рябікін став міністром стратегічних галузей промисловості, а заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко сіла в крісло першого віцепрем'єра та міністра економіки.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін".