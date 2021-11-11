Зеленський закликав олігархів "не розганяти новини" про нестачу вугілля і газу

"Є і внутрішні виклики, на жаль, як правило, створені штучно. Їхні бенефіціари добре відомі вам, їхні методи – також. Щороку восени, взимку, деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучний дефіцит".

Президент Володимир Зеленський закликав великий бізнес і журналістів припинити "розганяти новини про нестачу" вугілля і газу. У своєму зверненні до українців президент попередив, що в інакшому випадку в держави "закінчується ангельське терпіння, а у когось починається пекельний період".

"Енергетична криза не в Україні. Енергетична криза сьогодні у світі. Безумовно, це впливає і на нашу ситуацію, але вона точно не така трагічна, як замальовують деякі істеричні медіа, і точно краща у порівнянні з багатьма іншими країнами. Ціна на газ в Європі вперше в історії перетнула позначку у $1000, а потім перетнула позначку в $2000. У цей же час в Україні вона складає $290", – заявив він.

Президент додав, що в Україні не зросли тарифи, а ціна на тепло лишилася на рівні минулого року і буде такою до кінця опалювального сезону.

"Є і внутрішні виклики, на жаль, як правило, створені штучно. Їхні бенефіціари добре відомі вам, їхні методи – також. Щороку восени, взимку, деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучний дефіцит". Суть дуже проста – розганяються новини про нестачу, і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами", – заявив він.

Президент попередив, що цього року цю гру краще не починати, бо "крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит – дефіцит терпіння".

"А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період. Це можна перевірити. А можна просто допомогти своїй державі. Показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість та відповідальність", – заявив Зеленський.

Він додав, що "не треба кошмарити" новинами про те, що всі замерзнуть в темряві.

У листопаді в Міненерго заявили, що запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України опустилися нижче 0,5 млн тонн за гарантованої норми 760 тис. тонн. За місяць запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Мінекономіки не дало квоти російським компаніям на експорт енергетичного вугілля в Україну. Це торкнулося постачання вугілля антрацитової групи з шахтоуправління "Обухівське" Ріната Ахметова в Ростовській області Росї на Луганську ТЕС, що входить до ДТЕК. Також Росія зупинила транзит через її територію енергетичного вугілля з Казахстану до України.

"Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.