Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною

"Увесь світ чітко бачить, хто саме хоче миру, а хто концентрує майже 100 тис. військових на нашому кордоні".

Президент Володимир Зеленський вперше за два тижні визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що західні партнери надали інформацію про "активне переміщення російських військ вздовж українських кордонів та збільшення їхньої концентрації".

"Увесь світ чітко бачить, хто саме хоче миру, а хто концентрує майже 100 тис. військових на нашому кордоні", - сказав президент.

Він наголосив, що українська армія та розвідка готові до будь-якого сценарію, а на восьмому році війни така поведінка РФ "не дивує і не лякає".

Водночас Зеленський розкритикував тих, хто "здійняв ґвалт" у соцмережах та медіа.

"Шановні, обстріли, скупчення та переміщення військ відбувається на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск Росії на нас давно не діє. Ваша паніка точно не допоможе, але може допомогти противнику, може стати частиною інформаційної війни та принести країні не меншу шкоду, ніж бойові дії", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, досі, попри повідомлення західних ЗМІ, українська влада заперечувала нарощування сил РФ на кордоні. Так, 7 листопада в Офісі президента заявили, що Україна не має підтвердження інформації американських ЗМІ про нарощування Росією військ у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів.

Тиждень тому газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс. У Міністерстві оборони на це відповіли, що Україна не фіксувала додаткового перекидання російських військ, озброєння та військової техніки до державного кордону. Міністерство назвало повідомлення про нарощування сил "елементом інформаційно-психологічних дій".

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки. Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.