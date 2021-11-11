​Світовий банк замінить Doing Business новим рейтингом

Обіцяють більше уваги до думки бізнесу та менше - до ранжування країн.

Світовий банк планує приблизно за два роки почати публікацію нового рейтингу замість Doing Business, який відмінили через скандал із фальсифікацією даних.

Про це повідомила головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт, пише Reuters.

За її словами, деякі основні концепції нового рейтингу вже визначені. Вони передбачають більшу прозорість методології, більшу увагу до даних опитувань компаній і меншу - до ранжування країн.

"Основні елементи будуть у відкритому доступі, [тому що] публічне розкриття інформації є важливою передумовою у відновлення довіри", - пояснила Рейнхарт.

Світовий банк також хоче позбутися елементу "конкурсу краси", який надсилав країнам неправильні сигнали.

Нагадаємо, що останній рейтинг Doing Business вийшов у кінці 2019 року. Україна в ньому посідала 64-е місце між Індією та Пуерто-Рико.

У серпні 2020 року Світовий банк вирішив тимчасово припинити публікацію рейтингу Doing Business через порушення у кількох останніх звітах, а через рік повідомив, що закриває рейтинг узагалі.