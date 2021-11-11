Словаччина інвестувала в Україну майже 90 млн доларів США у 2020 році, - посол

Рівень економічної співпраці Словаччини та України відстає від рівня політичної співпраці, але наші країни намагаються покращити цей клімат в стосунках і підтвердженням цьому є завтрашній візит прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера в Ужгород на запрошення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Словаччини в Україні Марек Шафін.

За його словами, економічна співпраця знову буде однією з найголовніших тем двосторонніх переговорів прем’єр-міністрів.

Серед труднощів, з якими стикаються словацькі бізнесмені, котрі вкладають кошти в Україну, Марек Шафін назвав складнощі із забезпеченням верховенства права. На його думку, Україні бракує прозорої системи прийняття рішення в правовому полі та чітких правил щодо ведення бізнесу.

«Україна є надзвичайно привабливою для словацьких бізнесменів, - заявив дипломат. Протягом останніх п’яти років словацькі інвестиції стабільно розвиваються, хоча пік був у 2018 році, коли вони сягнули 109,1 млн євро. На жаль, через пандемію ситуація змінилась, кошти інвестицій зменшились, хоча минулого року інвестиції сягнули майже 90 млн євро».

Марек Шафін сказав, що словацькі компанії інвестують в різні галузі української економіки, зокрема, в енергетику, у видобувні галузі – залізної руди, газу тощо.

«Місяць тому ще одна словацька компанія почала великий інвестиційний проєкт в Запорізькій області. Проєкт розрахований до 2055 року, його вартість – 1,5 мільярди доларів в розвиток Запорізького залізорудного комбінату. Це велике містобудівне підприємство, яке допомагає економічному зростанню всієї області», - розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Словаччини в Україні.