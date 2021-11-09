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Черкаська область перейде у "червону" зону

У зоні ризику - Вінницька та Харківська області.

Черкаська область перейде у "червону" зону
Фото: Вики/Вальдимар

Черкаська область перейде у "червону" зону адаптивного карантину.

Про це на брифінгу в вівторок, 9 листопада, сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зараз у "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають сімнадцять регіонів України.

"Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської - вісімнадцятої - області до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що у зоні ризику також знаходяться Вінницька та Харківська області.

Нагадаємо, що з 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня - Сумська область, з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада - Київ, з 8 листопада - Волинська область.

Цього тижня Кабінет міністрів повідомив, що в Херсонській зоні динаміка захворюваності уже покращується, і цей регіон може одним із перших вийти з "червоної" зони.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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