МОЗ витратив вже 81% виділених на закупівлю вакцин від коронавірусу коштів

Міністерство охорони здоровʼя витратило 81% коштів, які були виділені на закупівлю вакцин від коронавірусу бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Це 8,5 млрд гривень із передбачених 10,5 млрд, йдеться в матеріалі StateWatch з посиланням на Державну казначейську службу.

У програму входять 9,1 млрд гривень із загального фонду бюджету і 1,4 млрд – зі спефонду. Від початку уряд планував витратити на це лише 4 млрд, однак потім програму збільшили до 10,5 млрд.

"Із розрахунку, що кількість дорослого населення України складає 34 млн осіб, за планом МОЗ до кінця року показник щеплених двома дозами осіб має становити 56% від дорослого населення", – йдеться в матеріалі.

Станом на 8 листопада, 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення.

На виділені кошти, крім самої вакцини, планується закупити 1,67 млн одиниць розчинника для розведення 10 млн доз вакцини, 29,3 млн ін’єкційних шприців, а також близько 653 тис контейнерів для утилізації медичних відходів.

"Водночас за оперативними даними Ради національної безпеки і оборони станом на 08 листопада 2021 року було закуплено 27,8 млн доз вакцини. З них 19,8 млн – за кошти держбюджету (52% від запланованої кількості)", – зазначили в StateWatch.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів заклав в проєкті бюджету на 2022 рік 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19. Покриття інших витрат на вакцини планують здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.