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Україна посилює правову безпеку в інвестиційному полі, - Мисяк

Контроль над проблемними випадками, пов’язаними з інвестиціями,  Генеральний прокурор здійснює особисто, зазначає керівник відповідного департаменту.

Україна посилює правову безпеку в інвестиційному полі, - Мисяк
Віктор Мисяк
Фото: Макс Требухов

«Вже понад рік діє Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора, завданням якого є дотримання безпечних та прозорих умов діяльності інвесторів в правовому полі. Діяльність департаменту спрямована саме на забезпечення верховенства права», - заявив заступник начальника відділу аналізу інформації щодо протиправного втручання у господарську та інвестиційну діяльність управління захисту інвестицій Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Віктор Мисяк на круглому столі, організованому Інститутом Горшеніна.

За його словами, у роботі Департаменту знаходиться 160 справ, які потребують втручання та розслідування. «Це звернення як українських підприємців, так і бізнесменів з інших країн, - розповів Віктор Мисяк. – Які це звернення? Інколи це банальне викрадення майна у суб’єктів господарювання. Або неадекватне застосування заходів кримінально-правового впливу: коли невідповідне застосування правоохоронних процедур паралізує роботу цілого підприємства. Інші випадок – правоохоронці довго не приймають кінцеве рішення в кримінальних провадженнях, затягують вирішення справи. В таких випадках ми втручаємось і по можливості реагуємо швидко та оперативно».

За словами Віктора Мисяка, департамент напряму підпорядковується Генеральному Прокурору, що сприяє швидкому та ефективному вирішенню проблемних питань.

Інститут ГоршенінаІнститут Горшеніна
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