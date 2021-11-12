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Шмигаль пояснив необхідність виділення Держкіно зі структури Мінкульту

"Це посилення цього напряму".

Шмигаль пояснив необхідність виділення Держкіно зі структури Мінкульту
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відділення Державного агентства з питань кіно від Міністерства культури та інформаційної політики пов'язане з необхідністю посилити цей напрям.

Про це він повідомив на брифінгу з питань результатів робочої поїздки до Закарпатської області в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету Міністрів України. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його в окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати політику. Це посилення цього напряму", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що 10 листопада уряд ухвалив рішення відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України. 

Міністр культури Олександр Ткаченко не погодився з цим ршенням та написав заяву на звільнення. У Facebook він зазначив, що вважає передачу Держкіно в управління уряду нелогічною. 

Самого Ткаченка на засіданні Кабміну не було – він перебував у відрядженні в Парижі на конференції ЮНЕСКО.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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