Шмигаль пояснив необхідність виділення Держкіно зі структури Мінкульту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відділення Державного агентства з питань кіно від Міністерства культури та інформаційної політики пов'язане з необхідністю посилити цей напрям.

Про це він повідомив на брифінгу з питань результатів робочої поїздки до Закарпатської області в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету Міністрів України. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його в окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати політику. Це посилення цього напряму", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що 10 листопада уряд ухвалив рішення відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Міністр культури Олександр Ткаченко не погодився з цим ршенням та написав заяву на звільнення. У Facebook він зазначив, що вважає передачу Держкіно в управління уряду нелогічною.

Самого Ткаченка на засіданні Кабміну не було – він перебував у відрядженні в Парижі на конференції ЮНЕСКО.