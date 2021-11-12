В Австрії з 14 листопада вводять локдаун для невакцинованих

В Австрії з 14 листопада запровадять локдаун, він поширюватиметься лише на тих, хто не пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив канцлер Александер Шалленберг, передає Deutsche Welle.

Він послався на різке зростання показників нових заражень і заявив, що подальше вичікування не було б розумним.

"Ми вже зараз підемо на цей крок", - зазначив голова австрійського уряду.

Шалленберг наголосив, що запровадження чергового загального локдауну було б несправедливим стосовно вакцинованих.

Тим часом Німеччина внесла Австрію до списку регіонів з високим епідеміологічним ризиком. З 14 листопада всім, хто повертається з Австрії, слід дотримуватися карантину з можливістю перервати його через п'ять днів після негативного тесту. Це правило не поширюється на щеплених і перехворілих.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан також заявив про необхідність посилити обмежувальні заходи на тлі значного зростання кількості інфікованих. Зокрема, за його словами, слід дозволити відвідування масових заходів лише щепленим і перехворілим (так зване "правило 2G"). Крім того, він виступив з ініціативою запровадити ще більш суворе правило - "2G плюс", яке означає, що заходи буде дозволено відвідувати щепленим і перехворіли за наявності негативного тесту.

"Ми повинні зробити все необхідне, щоб переламати цю тенденцію. Якщо цього не зробити, на всю країну чекає важкий грудень", - зазначив він.

Нагадаємо, з 8 листопада в Австрії вже діють суворіші антикоронавірусні обмеження. Доступ до багатьох громадських місць, включаючи заклади громадського харчування, спортивні заклади, перукарні або на заходи за участю понад 25 осіб, відкритий лише для щеплених і перехворілих (2G). Для допуску на робоче місце, як і раніше, достатньо антигенного експрестесту.

В Австрії на цей момент повністю щеплено від коронавірусу близько 65% населення. Показник зараження складає в середньому 780 випадків на 100 тисяч за останні сім днів. Це значно вище, ніж у Німеччині, де цей показник зараз перевищує 260 випадків на 100 тисяч мешканців.

З 1 липня Австрія відкрила кордони для вакцинованих українців.